OpenAI готується до IPO з оцінкою до $1 трлн

Компанія OpenAI розпочала підготовку до первинного публічного розміщення акцій (IPO), яке може оцінити компанію до $1 трлн

Про це повідомили троє джерел Reuters, знайомих із планами. Якщо угода відбудеться, вона стане однією з найбільших IPO в історії.

За словами джерел, OpenAI може подати документи до Комісії з цінних паперів уже у другій половині 2026 року. Попередньо компанія розглядала можливість залучення від $60 млрд і більше. Водночас джерела застерігають, що ці плани перебувають на ранній стадії, а суми та строки можуть змінитися залежно від темпів зростання бізнесу та ринкових умов.

Фінансова директорка Сара Фраєр розповіла деяким колегам, що компанія орієнтується на лістинг у 2027 році, хоча деякі радники прогнозують його вже наприкінці 2026-го.

«IPO не є нашим пріоритетом, тож ми не встановлюємо жодної дати, — заявив представник OpenAI. — Ми будуємо стійкий бізнес і просуваємо нашу місію, щоб штучний загальний інтелект приніс користь усім».

IPO після масштабної реструктуризації

Підготовка до виходу на біржу відображає новий етап для творця ChatGPT, який прагне скористатися публічними ринками після завершення складної реструктуризації, що зменшила залежність компанії від Microsoft. IPO дозволить OpenAI ефективніше залучати капітал та проводити великі придбання за рахунок публічних акцій.

Цікаве по темі: OpenAI запустила ШІ-браузер — ChatGPT Atlas

За словами джерел, річний обсяг доходів компанії може сягнути $20 млрд до кінця року, проте збитки теж продовжують зростати. Поточна оцінка OpenAI становить близько $500 млрд.

Сем Альтман прокоментував можливість виходу на біржу: «Гадаю, можна сказати, що це найімовірніший шлях для нас, з огляду на обсяги капіталу, які нам знадобляться».

Як змінювалася структура OpenAI

Компанію заснували у 2015 році як неприбуткову організацію. Через кілька років структура змінилася: неприбуткова частина отримала контроль над комерційною, щоб гарантувати безпечний розвиток ШІ, а не максимізацію прибутку.

Нещодавно OpenAI знову провела реорганізацію. Контроль зберігає неприбуткова структура — тепер вона називається OpenAI Foundation. Вона володіє 26% акцій OpenAI Group і має право отримати додаткову частку, якщо компанія досягне певних фінансових показників. Це робить фонд ключовим учасником фінансового успіху компанії.

Серед потенційних бенефіціарів успішного IPO — SoftBank, Thrive Capital і MGX з Абу-Дабі. Microsoft, один із найбільших інвесторів, після вкладення $13 млрд володіє близько 27% компанії.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

OpenAI додає сторонні застосунки у ChatGPT

OpenAI запустила нову функцію в ChatGPT

OpenAI створить платформу для пошуку роботи на базі ШІ