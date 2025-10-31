close-btn
PaySpaceMagazine

OpenAI готується до IPO з оцінкою до $1 трлн

31.10.2025 14:10
Ольга Деркач

Компанія OpenAI розпочала підготовку до первинного публічного розміщення акцій (IPO), яке може оцінити компанію до $1 трлн

OpenAI готується до IPO з оцінкою до $1 трлн

Фото: freepik.com

Про це повідомили троє джерел Reuters, знайомих із планами. Якщо угода відбудеться, вона стане однією з найбільших IPO в історії.

За словами джерел, OpenAI може подати документи до Комісії з цінних паперів уже у другій половині 2026 року. Попередньо компанія розглядала можливість залучення від $60 млрд і більше. Водночас джерела застерігають, що ці плани перебувають на ранній стадії, а суми та строки можуть змінитися залежно від темпів зростання бізнесу та ринкових умов.

Фінансова директорка Сара Фраєр розповіла деяким колегам, що компанія орієнтується на лістинг у 2027 році, хоча деякі радники прогнозують його вже наприкінці 2026-го.

«IPO не є нашим пріоритетом, тож ми не встановлюємо жодної дати, — заявив представник OpenAI. — Ми будуємо стійкий бізнес і просуваємо нашу місію, щоб штучний загальний інтелект приніс користь усім».

IPO після масштабної реструктуризації

Підготовка до виходу на біржу відображає новий етап для творця ChatGPT, який прагне скористатися публічними ринками після завершення складної реструктуризації, що зменшила залежність компанії від Microsoft. IPO дозволить OpenAI ефективніше залучати капітал та проводити великі придбання за рахунок публічних акцій.

Цікаве по темі: OpenAI запустила ШІ-браузер — ChatGPT Atlas

За словами джерел, річний обсяг доходів компанії може сягнути $20 млрд до кінця року, проте збитки теж продовжують зростати. Поточна оцінка OpenAI становить близько $500 млрд.

Сем Альтман прокоментував можливість виходу на біржу: «Гадаю, можна сказати, що це найімовірніший шлях для нас, з огляду на обсяги капіталу, які нам знадобляться».

Як змінювалася структура OpenAI

Компанію заснували у 2015 році як неприбуткову організацію. Через кілька років структура змінилася: неприбуткова частина отримала контроль над комерційною, щоб гарантувати безпечний розвиток ШІ, а не максимізацію прибутку.

Нещодавно OpenAI знову провела реорганізацію. Контроль зберігає неприбуткова структура — тепер вона називається OpenAI Foundation. Вона володіє 26% акцій OpenAI Group і має право отримати додаткову частку, якщо компанія досягне певних фінансових показників. Це робить фонд ключовим учасником фінансового успіху компанії.

Серед потенційних бенефіціарів успішного IPO — SoftBank, Thrive Capital і MGX з Абу-Дабі. Microsoft, один із найбільших інвесторів, після вкладення $13 млрд володіє близько 27% компанії.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

OpenAI додає сторонні застосунки у ChatGPT

OpenAI запустила нову функцію в ChatGPT

OpenAI створить платформу для пошуку роботи на базі ШІ

Рубрики: КомпаніїСвітНовиниТехнологіїШтучний інтелект
google news
Новини по темі
Що таке ШІ-агенти у ритейлі та як вони змінюють модель покупок і платежів 31.10.2025

Що таке ШІ-агенти у ритейлі та як вони змінюють модель покупок і платежів
Nvidia стала першою компанією з капіталізацією $5 трлн 30.10.2025

Nvidia стала першою компанією з капіталізацією $5 трлн
НБУ опублікував статистику використання BankID в Україні 29.10.2025

НБУ опублікував статистику використання BankID в Україні
Visa розширює підтримку стейблкоїнів на чотирьох блокчейнах 29.10.2025

Visa розширює підтримку стейблкоїнів на чотирьох блокчейнах
Apple та Microsoft досягли $4 трлн капіталізації 29.10.2025

Apple та Microsoft досягли $4 трлн капіталізації
Western Union тестуватиме перекази на основі стейблкоїнів 29.10.2025

Western Union тестуватиме перекази на основі стейблкоїнів
Вибір редакції
Всі
Що таке ШІ-агенти у ритейлі та як вони змінюють модель покупок і платежів
ТОП статей 31.10.2025

Що таке ШІ-агенти у ритейлі та як вони змінюють модель покупок і платежів

 Ювілейна Премія PSM Awards 2025: десять років у центрі фінансових інновацій
ТОП статей 28.10.2025

Ювілейна Премія PSM Awards 2025: десять років у центрі фінансових інновацій
Останні новини
Сьогодні  17:00

Міноборони розширило перелік онлайн-відстрочок у Резерв+

 Сьогодні  16:00

Українська мережа «Пʼяна вишня» готується вийти на ринки Німеччини та США

 Сьогодні  15:10

Держборг України перевищив ₴8 трлн

 Сьогодні  14:10

OpenAI готується до IPO з оцінкою до $1 трлн

 Сьогодні  12:10

ШІ-стартап з українським корінням Fireworks AI залучив $250 млн інвестицій

 Сьогодні  11:10

Що таке ШІ-агенти у ритейлі та як вони змінюють модель покупок і платежів

 Сьогодні  10:10

XRP втратив $13,5 млрд капіталізації усього за день

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.