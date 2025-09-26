OpenAI запустила нову фунцкію в ChatGPT

Компанія OpenAI презентувала нову функцію в ChatGPT під назвою Pulse, яка генерує персоналізовані звіти для користувачів

Pulse пропонує від п’яти до десяти коротких дайджестів, які допомагають швидко зорієнтуватися зранку, — і задуманий так, щоб люди відкривали ChatGPT перш за все, як зараз вони звикли робити з соцмережами чи новинними додатками.

Pulse — це частина ширшої трансформації продуктів OpenAI для споживачів. Якщо раніше ChatGPT здебільшого відповідав на запити, то тепер компанія розвиває асинхронні інструменти. Такі функції, як ChatGPT Agent чи Codex, роблять сервіс більш схожим на особистого асистента, а не просто чат-бота. Pulse покликаний зробити його ще й проактивним.

«Ми створюємо штучний інтелект, який дозволить зробити рівень підтримки, доступний лише найбагатшим, доступним для кожного, — сказала у блозі нова CEO напрямку Applications в OpenAI Фіджі Сімо. — ChatGPT Pulse — це перший крок у цьому напрямку. Сьогодні він стартує для користувачів Pro, але наша мета — надати його всім».

Раніше CEO OpenAI Сем Альтман пояснив, що частина нових «ресурсоємних» функцій буде доступна лише в найдорожчій підписці компанії — так і сталося з Pulse. OpenAI визнає, що потужності її серверів обмежені, і активно будує дата-центри разом із партнерами.

Pulse з’явиться для користувачів тарифу Pro за $200 на місяць — як окрема вкладка в застосунку ChatGPT. У майбутньому компанія хоче відкрити доступ усім, включно з передплатниками Plus, але для цього потрібно зробити продукт ефективнішим.

Pulse може формувати як добірки новин на певну тему (наприклад, оновлення про футбольний клуб), так і персоналізовані зведення на основі контексту користувача.

Кожен звіт виглядає як «картка» з AI-згенерованим текстом та ілюстраціями. На неї можна натиснути, щоб переглянути повний звіт і поставити ChatGPT додаткові запитання. Частину звітів Pulse формує автоматично, але користувачі можуть і самі просити нові дайджести або давати відгуки.

Важливий елемент Pulse — обмеження. Після кількох звітів він видає повідомлення: «Гаразд, на сьогодні все». За словами Фрая, це навмисне рішення, щоб відрізнятися від соцмереж, які прагнуть максимально утримувати увагу.

Pulse сумісний із ChatGPT Connectors, тож можна підключати Gmail чи Google Calendar. Тоді зранку ви отримаєте підсумок важливих листів або автоматичний розклад подій на день.

Якщо активована пам’ять у ChatGPT, Pulse враховує попередні діалоги.

У майбутньому OpenAI хоче зробити Pulse ще більш «агентським» — щоб він міг бронювати ресторани або створювати чернетки листів для відправки.

Джерело: TechCrunch.