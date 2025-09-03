close-btn
PaySpaceMagazine

ChatGPT отримає нові функції безпеки та батьківський контроль — OpenAI

03.09.2025 21:00
Ольга Деркач

OpenAI представила нові функції ChatGPT, спрямовані на підвищення безпеки та корисності сервісу. Зокрема, вже найближчим часом чутливі розмови, у яких виявлятимуться ознаки гострого емоційного дистресу, автоматично скеровуватимуться до reasoning-моделей на кшталт GPT-5-thinking та o3. Крім того, протягом місяця компанія запустить Parental Controls (батьківський контроль)

ChatGPT отримає нові функції безпеки та батьківський контроль — OpenAI

Фото: pexels.com

Про це повідомила пресслужба OpenAI.

Компанія також визначила чотири ключові напрями розвитку на найближчі 120 днів: розширення підтримки для людей у кризових ситуаціях, спрощення доступу до екстрених служб та експертів, підключення довірених контактів і посилення захисту підлітків.

Parental Controls: нові можливості

Батьки зможуть прив’язати власний обліковий запис до акаунта підлітка (мінімальний вік — 13 років) через email-запрошення, встановлювати вікові обмеження поведінки моделі, вимикати певні функції, зокрема пам’ять та історію чатів, а також отримувати сповіщення, якщо система виявить ознаки гострого дистресу. Експертні поради допоможуть зробити ці налаштування максимально корисними для довіри між підлітками та батьками.

Ці інструменти доповнюють уже наявні функції — наприклад, нагадування робити перерви під час тривалих сесій у застосунку. OpenAI підкреслює, що нововведення є лише першим кроком у створенні безпечнішого середовища для молоді, яка вже активно користується штучним інтелектом.

Читайте також: OpenAI запустила найдешевшу версію чат-бота — ChatGPT Go

Партнерство з експертами

Щоб гарантувати коректність і ефективність нових рішень, OpenAI працює з Expert Council on Well-Being and AI та Global Physician Network. До мережі входять понад 250 лікарів із 60 країн, серед яких психіатри, педіатри та терапевти. Вони допомагають компанії формувати стандарти безпеки, розробляти моделі поведінки у контексті ментального здоров’я й адаптувати ChatGPT для роботи з найчутливішими ситуаціями.

Технічний підхід

Для таких діалогів компанія використовуватиме reasoning-моделі, навчені за методом deliberative alignment. Вони здатні довше та глибше аналізувати контекст, краще дотримуються правил безпеки та менше піддаються маніпуляціям. Система реального часу автоматично визначатиме, чи достатньо стандартної моделі, чи потрібно підключати reasoning-версію для кращої допомоги користувачу.

OpenAI наголошує, що всі ці кроки є лише початком, а протягом наступних 120 днів компанія обіцяє регулярно ділитися оновленнями про прогрес.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

ChatGPT може довести користувачів до межі божевілля — WSJ

OpenAI представила нову ШІ-модель — GPT-5

OpenAI запустила режим навчання в ChatGPT

Рубрики: СвітНовиниТехнологіїШтучний інтелект
google news
Новини по темі
Стартує відбір стартапів для участі в IT Arena 2025 03.09.2025

Стартує відбір стартапів для участі в IT Arena 2025
У Голлівуді знімуть трилер про Біткоїн 03.09.2025

У Голлівуді знімуть трилер про Біткоїн
Потужна магнітна буря накрила Землю — науковці 03.09.2025

Потужна магнітна буря накрила Землю — науковці
Засновник Revolut може увійти до топ-10 найбагатших людей Великої Британії 03.09.2025

Засновник Revolut може увійти до топ-10 найбагатших людей Великої Британії
Куди йдуть гроші з держбюджету: звіт 03.09.2025

Куди йдуть гроші з держбюджету: звіт
Біткоїн може впасти до $10 000 — стратег Bloomberg 03.09.2025

Біткоїн може впасти до $10 000 — стратег Bloomberg
Вибір редакції
Всі
Декларації та крипта: як працюють схеми ухилення від податків і що змінять нові закони
ТОП статей 03.09.2025

Декларації та крипта: як працюють схеми ухилення від податків і що змінять нові закони

 Рейтинг найбільших та найкращих банків світу
ТОП статей 20.08.2025

Рейтинг найбільших та найкращих банків світу
Останні новини
Сьогодні  21:00

ChatGPT отримає нові функції безпеки та батьківський контроль — OpenAI

 Сьогодні  20:30

Стартує відбір стартапів для участі в IT Arena 2025

 Сьогодні  20:00

У Голлівуді знімуть трилер про Біткоїн

 Сьогодні  19:20

Потужна магнітна буря накрила Землю — науковці

 Сьогодні  18:40

Засновник Revolut може увійти до топ-10 найбагатших людей Великої Британії

 Сьогодні  18:00

Куди йдуть гроші з держбюджету: звіт

 Сьогодні  17:20

Біткоїн може впасти до $10 000 — стратег Bloomberg

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.