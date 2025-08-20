close-btn
OpenAI запустила найдешевшу версію чат-бота — ChatGPT Go

20.08.2025 16:00
Микола Деркач

Компанія OpenAI оголосила про запуск нового тарифного плану ChatGPT Go, який наразі доступний лише в Індії. Вартість підписки становить ₹399 на місяць (приблизно $4,6), що робить її найдоступнішою платною версією сервісу. Для порівняння, популярний тариф ChatGPT Plus коштує $20, а професійний Pro — $200

Фото: chatgpt.com

Що пропонує новий тариф

ChatGPT Go орієнтований на користувачів, яким потрібен ширший функціонал, ніж у безкоштовної версії, але які не готові платити за дорогі плани. Підписники отримують:

  • у десять разів більше лімітів на повідомлення, генерацію зображень та завантаження файлів;
  • подвоєну пам’ять, що дозволяє чат-боту враховувати більше контексту для персоналізованих відповідей;
  • простішу оплату завдяки підтримці UPI-сервісів (Google Pay, PhonePe, Paytm), при цьому ціна вказана вже з урахуванням податку GST.

Водночас тариф обмежений у можливостях. ChatGPT Go не надає повного доступу до новітніх моделей на кшталт GPT-4o, а також не включає додаткові інструменти, як-от відеогенератор Sora чи інтеграції через Connectors (наприклад, з Gmail).

Чому ставка зроблена на Індію

Запуск нового тарифу став частиною стратегії OpenAI з активного виходу на ринки, що швидко зростають. Індія вже є другим найбільшим ринком для компанії після США за кількістю користувачів ChatGPT. Дешевша підписка має зробити сервіс доступнішим для мільйонів людей, які використовують мобільні платежі та прагнуть ширших можливостей, ніж у безкоштовному тарифі.

Читайте також: ChatGPT може довести користувачів до межі божевілля — WSJ

Розширення ChatGPT Go на інші країни планується після збору відгуків від індійських користувачів. За словами аналітиків, компанія таким чином тестує «економний» сегмент і може масштабувати його в інших регіонах, якщо результат буде успішним.

Додаткові подробиці та реакція

Підписка ChatGPT Go доступна на всіх платформах — веб-версії, мобільних додатках (iOS та Android), а також у десктопних клієнтах для macOS і Windows.

Втім, вже на другий день після запуску індійські користувачі почали повідомляти про технічні збої: проблеми з входом, затримки у відповідях та тимчасову недоступність сервісу. Це викликало дискусії про готовність OpenAI масштабувати новий план на мільйони нових передплатників.

Попри труднощі, компанія демонструє стабільне зростання аудиторії. Якщо у березні 2025 року щотижня ChatGPT активно користувалися близько 500 млн людей, то вже в серпні показник зріс до 700 млн.

Допоміжні матеріали: Times of Indiajagranjosh.com, forklog.com.ua.

Рубрики: СвітНовиниТехнологіїШтучний інтелект
