OpenAI запускає ChatGPT agent — автоматизованого ШІ-помічника

OpenAI представила новий універсальний інструмент — ChatGPT agent, що здатний виконувати широкий спектр завдань від імені користувача. Серед функцій — керування календарем, створення презентацій, запуск коду

Агент, що називається ChatGPT agent, поєднує можливості попередніх інструментів OpenAI, зокрема навігацію по сайтах (як у Operator) та підготовку стислих звітів на основі десятків джерел (як у Deep Research). Користуватися агентом можна, просто вводячи запити звичайною мовою.

Анонс відбувся у четвер, 17 липня 2025 року. Інструмент буде доступний для користувачів планів Pro, Plus і Team. Увімкнути його можна через меню ChatGPT, обравши «agent mode».

Це найамбітніша спроба OpenAI зробити з ChatGPT не просто чат-бота, а продукт, який бере на себе частину завдань користувача. Хоча раніше подібні агенти (від OpenAI, Google, Perplexity) часто не справлялися зі складними задачами, нова версія, за словами компанії, значно потужніша.

Агент може підключатися до сторонніх сервісів через ChatGPT connectors — наприклад, до Gmail чи GitHub, а також має доступ до термінала й API.

ChatGPT can now do work for you using its own computer. Introducing ChatGPT agent—a unified agentic system combining Operator’s action-taking remote browser, deep research’s web synthesis, and ChatGPT’s conversational strengths. pic.twitter.com/7uN2Nc6nBQ — OpenAI (@OpenAI) July 17, 2025

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OpenAI наводить приклади запитів: «сплануй та купи інгредієнти для японського сніданку на чотирьох» або «проаналізуй трьох конкурентів і створити презентацію». Це вимагає від агента глибокого аналізу, планування дій і використання інструментів — значно складніше, ніж попередні реалізації.

За даними OpenAI, модель ChatGPT agent показує найкращі результати у тестах:

41,6% у Humanity’s Last Exam (pass@1) — удвічі більше, ніж попередні моделі o3 та o4-mini;

27,4% у FrontierMath — за наявності доступу до інструментів (проти 6,3% у o4-mini).

Оскільки агент має нові можливості, OpenAI запровадила додаткові заходи безпеки. У звіті зазначено, що модель класифіковано як «високоздатну» у контексті біологічної та хімічної зброї (за Preparedness Framework), попри відсутність прямих доказів зловживань. Запроваджено реальний моніторинг запитів і відповідей, зокрема фільтрацію біологічних тем.

Також тимчасово вимкнено функцію памʼяті ChatGPT, щоб унеможливити витік чутливих даних через атаки prompt injection. У майбутньому компанія може переглянути це рішення.

Попри вражаючі характеристики, залишається питання, наскільки агент ефективний у реальному використанні. Проте в OpenAI запевняють, що нова модель здатна виконати обіцяне.

Нагадаємо, що OpenAI підтвердила, що працює над GPT-5 — новим поколінням штучного інтелекту (ШІ), яке об’єднає ключові досягнення різних моделей і, ймовірно, вийде вже цього літа. Наразі ChatGPT використовує кілька різних моделей для різних завдань. Вони всі досить потужні, але мають однакові назви, що створює плутанину.

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За матеріалами techcrunch.com.