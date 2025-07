OpenAI запускає ChatGPT agent — автоматизованого ШІ-помічника

OpenAI представила новий універсальний інструмент — ChatGPT agent, що здатний виконувати широкий спектр завдань від імені користувача. Серед функцій — керування календарем, створення презентацій, запуск коду

Агент, що називається ChatGPT agent, поєднує можливості попередніх інструментів OpenAI, зокрема навігацію по сайтах (як у Operator) та підготовку стислих звітів на основі десятків джерел (як у Deep Research). Користуватися агентом можна, просто вводячи запити звичайною мовою.

Анонс відбувся у четвер, 17 липня 2025 року. Інструмент буде доступний для користувачів планів Pro, Plus і Team. Увімкнути його можна через меню ChatGPT, обравши «agent mode».

Це найамбітніша спроба OpenAI зробити з ChatGPT не просто чат-бота, а продукт, який бере на себе частину завдань користувача. Хоча раніше подібні агенти (від OpenAI, Google, Perplexity) часто не справлялися зі складними задачами, нова версія, за словами компанії, значно потужніша.

Агент може підключатися до сторонніх сервісів через ChatGPT connectors — наприклад, до Gmail чи GitHub, а також має доступ до термінала й API.

ChatGPT can now do work for you using its own computer.

Introducing ChatGPT agent—a unified agentic system combining Operator’s action-taking remote browser, deep research’s web synthesis, and ChatGPT’s conversational strengths. pic.twitter.com/7uN2Nc6nBQ

— OpenAI (@OpenAI) July 17, 2025