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Apple працює над створенням аналогу ChatGPT

04.08.2025 17:40
Ольга Деркач

Попри тривалі заперечення, Apple таки почала розробку власного інструменту на кшталт ChatGPT. Компанія створила нову внутрішню команду під назвою Answers, що має на меті розробити спрощений доступ користувачів до глобальних знань за допомогою генеративного штучного інтелекту (ШІ)

Apple працює над створенням аналогу ChatGPT

Apple працює над створенням аналогу ChatGPT Фото: unsplash.com

Раніше Apple уникала створення чат-бота. У 2023 році, презентуючи платформу Apple Intelligence, компанія чітко дала зрозуміти: замість створення окремого продукту вона інтегрує ChatGPT від OpenAI у Siri. Це рішення позиціонували як крок до безпечного та контрольованого доступу до «світових знань». Керівництво Apple тоді наголошувало, що попит на чат-боти перебільшений, а їхня користь — сумнівна.

Та практика довела інше. ChatGPT, Claude, Gemini та інші інструменти стали незамінними помічниками для мільйонів людей у всьому світі. І Apple не може залишатися осторонь цього тренду.

Від початку Apple Intelligence не передбачала функцій інтернет-пошуку: вона дозволяє переписувати тексти, створювати емодзі (Genmoji), покращувати фото та згодом отримає можливість перекладати повідомлення й дзвінки. Siri ж залишається обмеженою: вона може відповісти на прості запити, але для складніших переадресовує користувача в Google або в ChatGPT через окремий інтерфейс.

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Це особливо незручно на пристроях без екранів, як-от HomePod. Більше того, Apple не має власного пошукового сервісу — і залежить від $20 млрд щорічних виплат Google за право залишатися пошуковиком за замовчуванням. Якщо регулятори США змусять компанії переглянути цю угоду, Apple втратить критичне джерело доходу.

Саме тому Apple змінює підхід. У компанії визнали, що майбутнє — за AI-пошуком, і почали шукати партнерства, зокрема зі стартапом Perplexity AI. А водночас — створили команду Answers, Knowledge and Information (AKI), яка працює над власною відповіддю на ChatGPT.

Проєкт очолює Роббі Вокер — колишній керівник розробки Siri. Наразі команда AKI займається створенням системи, яка дозволятиме відповідати на запитання користувачів, аналізуючи інтернет у реальному часі. Розглядаються варіанти як окремого застосунку, так і інтеграції нових рішень у Siri, Spotlight і браузер Safari.

Apple вже відкрила низку вакансій для цієї команди, зокрема інженерів пошукових алгоритмів. Хоча продукт лише на ранньому етапі, напрям зрозумілий: компанія працює над власною, спрощеною версією ChatGPT, що надаватиме доступ до знань з інтернету — під контролем Apple.

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Джерело: Bloomberg.

Рубрики: AppleСвітНовиниТехнологіїШтучний інтелект
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