Скільки айфонів випустила Apple за 18 років — звіт компанії

Від дебюту першого iPhone у 2007 році до тримільярдного пристрою — Apple знадобилося 18 років. Компанія звітує про двозначне зростання продажів та готується до запуску iPhone 17. Паралельно гігант інвестує значні кошти у штучний інтелект

Apple випустила свій тримільярдний iPhone, про що генеральний директор Тім Кук повідомив під час оголошення фінансових результатів компанії за третій квартал. Перший iPhone з’явився у 2007 році, мільярдний продали у 2016-му. Вважається, що двомільярдний пристрій компанія відвантажила приблизно у 2021 році, а вже через чотири роки досягла нового рубежу. За словами Кука, у третьому кварталі продажі iPhone зросли двозначними темпами, а виручка Apple становила $94 млрд, що на 10% більше, ніж торік.

У X (Twitter) експерт Apple Марк Гурман припустив, що прискорення продажів iPhone в останньому кварталі були зумовлені тим, що покупці побоювалися подальшого подорожчання пристроїв через запроваджені Трампом мита.

Apple should be very pleased with the folks who spread the lies that the iPhone will cost $3000 or $25,000 if made in the U.S. Clearly that helped a ton for the June quarter. — Mark Gurman (@markgurman) July 31, 2025

Щодо мит, то вони коштували компанії $800 млн у кварталі, який завершився в червні, зазначив Кук. У наступному кварталі, що завершиться у вересні, Apple очікує зростання цього показника до $1,1 млрд.

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Нові моделі iPhone компанія планує представити вже за кілька тижнів — ймовірно, у вересні, як і торік. Раніше Гурман повідомляв, що цього разу Apple випустить iPhone 17 Air, щоб доповнити лінійку «Air» в інших своїх продуктах. Як випливає з назви, це буде ультратонкий смартфон із однією камерою та базовим чипом A19. Також він може отримати фірмовий модем Apple, який дебютував в iPhone 16e, і 6,6-дюймовий дисплей. Його орієнтовна ціна — близько $900, що на $100 дорожче за базовий iPhone 16 і відповідає вартості iPhone 16 Plus.

Окрім оголошення про тримільярдний iPhone, Кук також заявив, що Apple «значно нарощує інвестиції» у штучний інтелект. Він не виключив можливості придбання ШІ-компанії, щоб посилити роботу в цьому напрямку та прискорити дорожню карту розвитку, хоча конкретних потенційних об’єктів купівлі не назвав.

Раніше ми писали, що компанія Apple представила функцію Tap to Pay на iPhone ще у 8 країнах Європи, що дозволить мільйонам продавців використовувати iPhone для безперебійного та безпечного прийому безконтактних платежів.

У співпраці з платіжними платформами, розробниками застосунків та платіжними мережами функція Tap to Pay на iPhone дозволяє підприємствам будь-якого розміру легко приймати платежі з безконтактних кредитних і дебетових карток, Apple Pay та інших цифрових гаманців, використовуючи лише iPhone та партнерський додаток для iOS — без додаткового обладнання або платіжного терміналу.

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За матеріалами engadget.com.