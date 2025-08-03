close-btn
PaySpaceMagazine

Скільки айфонів випустила Apple за 18 років — звіт компанії

03.08.2025 13:00
Ольга Деркач

Від дебюту першого iPhone у 2007 році до тримільярдного пристрою — Apple знадобилося 18 років. Компанія звітує про двозначне зростання продажів та готується до запуску iPhone 17. Паралельно гігант інвестує значні кошти у штучний інтелект

Скільки айфонів випустила Apple за 18 років — звіт компанії

Фото: unsplash.com

Apple випустила свій тримільярдний iPhone, про що генеральний директор Тім Кук повідомив під час оголошення фінансових результатів компанії за третій квартал. Перший iPhone з’явився у 2007 році, мільярдний продали у 2016-му. Вважається, що двомільярдний пристрій компанія відвантажила приблизно у 2021 році, а вже через чотири роки досягла нового рубежу. За словами Кука, у третьому кварталі продажі iPhone зросли двозначними темпами, а виручка Apple становила $94 млрд, що на 10% більше, ніж торік.

У X (Twitter) експерт Apple Марк Гурман припустив, що прискорення продажів iPhone в останньому кварталі були зумовлені тим, що покупці побоювалися подальшого подорожчання пристроїв через запроваджені Трампом мита.

Щодо мит, то вони коштували компанії $800 млн у кварталі, який завершився в червні, зазначив Кук. У наступному кварталі, що завершиться у вересні, Apple очікує зростання цього показника до $1,1 млрд.

Читайте також: Apple вперше за 2 роки розмістила облігації

Нові моделі iPhone компанія планує представити вже за кілька тижнів — ймовірно, у вересні, як і торік. Раніше Гурман повідомляв, що цього разу Apple випустить iPhone 17 Air, щоб доповнити лінійку «Air» в інших своїх продуктах. Як випливає з назви, це буде ультратонкий смартфон із однією камерою та базовим чипом A19. Також він може отримати фірмовий модем Apple, який дебютував в iPhone 16e, і 6,6-дюймовий дисплей. Його орієнтовна ціна — близько $900, що на $100 дорожче за базовий iPhone 16 і відповідає вартості iPhone 16 Plus.

Окрім оголошення про тримільярдний iPhone, Кук також заявив, що Apple «значно нарощує інвестиції» у штучний інтелект. Він не виключив можливості придбання ШІ-компанії, щоб посилити роботу в цьому напрямку та прискорити дорожню карту розвитку, хоча конкретних потенційних об’єктів купівлі не назвав.

Раніше ми писали, що компанія Apple представила функцію Tap to Pay на iPhone ще у 8 країнах Європи, що дозволить мільйонам продавців використовувати iPhone для безперебійного та безпечного прийому безконтактних платежів.

У співпраці з платіжними платформами, розробниками застосунків та платіжними мережами функція Tap to Pay на iPhone дозволяє підприємствам будь-якого розміру легко приймати платежі з безконтактних кредитних і дебетових карток, Apple Pay та інших цифрових гаманців, використовуючи лише iPhone та партнерський додаток для iOS — без додаткового обладнання або платіжного терміналу.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Apple планує додати функцію живого перекладу в AirPods

Apple готує радикальне оновлення смартфонів: що відомо про iPhone 17

Apple готується випустити хіт 2025 року: що відомо

За матеріалами engadget.com.

Рубрики: AppleСвітНовини
google news
Новини по темі
Названо дату виходу нового бюджетного iPhone 15.07.2025

Названо дату виходу нового бюджетного iPhone
Apple розширила функцію Tap to Pay ще на 8 країн Європи 28.05.2025

Apple розширила функцію Tap to Pay ще на 8 країн Європи
Apple вперше за 2 роки розмістила облігації 06.05.2025

Apple вперше за 2 роки розмістила облігації
Як зміняться ціни на техніку Apple в Україні через нові мита Трампа 03.04.2025

Як зміняться ціни на техніку Apple в Україні через нові мита Трампа
Неймовірний MacBook Pro на чипах М4, M4 Pro і M4 Max 03.03.2025

Неймовірний MacBook Pro на чипах М4, M4 Pro і M4 Max
Чи вартий iPhone 16e уваги: що пропонує «бюджетний» смартфон від Apple 02.03.2025

Чи вартий iPhone 16e уваги: що пропонує «бюджетний» смартфон від Apple
Вибір редакції
Всі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ за останні 2,5 роки та як змінився ринок — аналітика
ТОП статей 28.07.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ за останні 2,5 роки та як змінився ринок — аналітика

 Райф відкриває банкінг для бізнесу: навіщо українським компаніям Open API і що це змінює на ринку
ТОП статей 16.07.2025

Райф відкриває банкінг для бізнесу: навіщо українським компаніям Open API і що це змінює на ринку
Останні новини
Сьогодні  13:00

Скільки айфонів випустила Apple за 18 років — звіт компанії

 Сьогодні  11:30

Що буде з волатильністю Біткоїна — прогноз Deutsche Bank

 Сьогодні  10:00

Де в ЄС найвищі та найнижчі ціни на продукти

 02.08.2025  13:00

OpenAI запустила режим навчання в ChatGPT

 02.08.2025  11:30

Великі компанії купують цю криптовалюту: чи варто інвестувати

 02.08.2025  10:00

Microsoft назвала 40 професій, що постраждають через розвиток ШІ

 01.08.2025  20:40

OpenAI готує запуск GPT-5: зафіксовано інтеграцію у продукти Microsoft

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber