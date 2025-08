Скільки айфонів випустила Apple за 18 років — звіт компанії

Від дебюту першого iPhone у 2007 році до тримільярдного пристрою — Apple знадобилося 18 років. Компанія звітує про двозначне зростання продажів та готується до запуску iPhone 17. Паралельно гігант інвестує значні кошти у штучний інтелект

Apple випустила свій тримільярдний iPhone, про що генеральний директор Тім Кук повідомив під час оголошення фінансових результатів компанії за третій квартал. Перший iPhone з’явився у 2007 році, мільярдний продали у 2016-му. Вважається, що двомільярдний пристрій компанія відвантажила приблизно у 2021 році, а вже через чотири роки досягла нового рубежу. За словами Кука, у третьому кварталі продажі iPhone зросли двозначними темпами, а виручка Apple становила $94 млрд, що на 10% більше, ніж торік.

У X (Twitter) експерт Apple Марк Гурман припустив, що прискорення продажів iPhone в останньому кварталі були зумовлені тим, що покупці побоювалися подальшого подорожчання пристроїв через запроваджені Трампом мита.

Apple should be very pleased with the folks who spread the lies that the iPhone will cost $3000 or $25,000 if made in the U.S. Clearly that helped a ton for the June quarter.

— Mark Gurman (@markgurman) July 31, 2025