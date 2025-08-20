Рейтинг найбільших та найкращих банків світу

У цьому матеріалі ми зібрали список найбільших банків світу за ринковою капіталізацією та доповнили його результатами свіжого рейтингу Global Finance, який визначає найкращих гравців індустрії

Найкращі банки світу

Нещодавно відомий журнал Global Finance оголосив список найкращих банків світу 2025 року.

Абсолютним лідером рейтингу визнано Societe Generale. Також його віднесли до переможців категорії «Найкращий банк світу на ринках, що формуються» (frontier markets).

Аналітики у першу чергу відзначили трансформацію бізнес-моделі та стабільні результати компанії. Установа має 25 мільйонів клієнтів у понад 60 країнах.

Це один із найбільших банків Франції та Європи, заснований у 1864 році. Штаб-квартира розташована у Парижі. Його ринкова капіталізація перевищує $46,4 млрд.

Банк працює у трьох ключових напрямах:

роздрібний бізнес у Франції та міжнародний банкінг (обслуговування клієнтів, кредити, депозити);

корпоративний та інвестиційний банкінг;

управління активами та страхування.

Серед інших лідерів журналісти назвали:

Найкращий корпоративний банк світу – Banco Bilbao Vizcaya Argentaria.

Іспанський фінансовий гігант зі штаб-квартирою у Мадриді, заснований у 1857 році. Банк входить до числа найбільших у Європі, активно працює в Іспанії, Латинській Америці, Туреччині та США. Його діяльність охоплює роздрібний, корпоративний та інвестиційний банкінг, а також цифрові фінансові сервіси, де BBVA вважається одним із піонерів. Ринкова капіталізація BBVA становила близько $109 млрд.

Найкращий роздрібний банк світу – State Bank of India.

SBI — це найбільший державний банк Індії, заснований у 1955 році. Він є однією з найбільших фінансових установ у світі за кількістю клієнтів, обслуговуючи понад 500 млн осіб через понад 22 500 відділень. Установа має понад 63,5 тис. банкоматів та близько 83 тис. точок обслуговування по всій Індії.

Банк надає широкий спектр послуг, включаючи роздрібний та корпоративний банкінг, управління активами, страхування та інвестиційні послуги. Станом на серпень 2025 року ринкова капіталізація SBI становить близько ₹7,67 трлн (приблизно $68,5 млрд USD).

Найкращий банк світу на ринках, що розвиваються – J.P. Morgan.

Це світовий лідер у сфері фінансових послуг, що пропонує широкий спектр рішень для корпорацій, урядів та інституцій у понад 100 країнах світу. Банк працює вже понад 225 років та має більш ніж 300 тис. співробітників у всьому світі.

Так як J.P. Morgan — це не лише найкращий, а і найбільший банк світу, детальніше про нього поговоримо нижче.

Найкращий субдепозитарний (або субкастодіальний) банк світу (Sub-Custodian — виконує функції зберігача цінних паперів на місцевому ринку) – CIBC Mellon.

Це канадська компанія, заснована у 1996 році як спільне підприємство між Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC) та The Bank of New York Mellon (BNY Mellon). Банк спеціалізується на обслуговуванні інвестиційних активів для канадських інституційних інвесторів та міжнародних клієнтів, які інвестують у Канаду. Штаб-квартира розташована в Торонто, Онтаріо. Ринкова капіталізація — близько $69 млрд.

«Світова банківська галузь переживає період високої ефективності, динамічного зростання та постійних перетворень. Банки розраховують на прибутки, що зростають завдяки підвищенню процентних ставок, і використовують нові можливості, які відкриваються завдяки цифровим технологіям та штучному інтелекту, а також партнерству з фінтех-компаніями. Найкращі банки світу еволюціонують, щоб відповідати мінливим очікуванням клієнтів, які все більше використовують технології та мають доступ до інформації, — зазначив Джозеф Джаррапуто, засновник та головний редактор Global Finance. — Протягом більше ніж трьох десятиліть лідери корпоративного та банківського сектору використовують рейтинг найкращих банків Global Finance для визначення фінансових партнерів, які надають найнадійніші продукти та послуги і мають всебічний досвід у галузі».

Найбільші банки світу (за ринковою капіталізацією)

JPMorgan Chase

Беззаперечним лідером галузі залишається американський банк JPMorgan Chase & Co. Його ринкова капіталізація близько $801,6 млрд (за даними finance.yahoo.com).

Дохід (revenue — загальний дохід компанії до вирахування витрат), TTM (за 12 місяців): $275,5 млрд.

Валовий прибуток (Gross Profit — різниця між виручкою і собівартістю продукції), TTM: 163,7 млрд.

Середньорічна прибутковість (за останні п’ять років): 27,88%.

Рік заснування: 1799 (Bank of the Manhattan Company), 2000 (злиття JPMorgan і Chase).

На кінець 2024 року він мав активів під управлінням (AUM) на суму $4 трлн.

Як один із чотирьох найбільших банків США, JPMorgan Chase пропонує широкий спектр фінансових продуктів і послуг. Серед них — банківські рахунки, кредитні картки, іпотечні кредити, автокредити та управління активами.

Bank of America

Друге місце за розмірами займає також банк Сполучених Штатів — Bank of America, ринкова капіталізація якого — $356,1 млрд.

Дохід (TTM): $189,5 млрд.

Валовий прибуток (TTM): $98,5 млрд.

Середньорічна прибутковість (за останні п’ять років): 15,71%.

Рік заснування: 1904 (Bank of Italy), 1998 (злиття NationsBank і Bank of America)

Це другий за величиною банк США, що пропонує банківські послуги, кредити та кредитні картки. Під час Великої рецесії Bank of America придбав Merrill Lynch приблизно за $50 млрд, розширивши свої сегменти інвестиційного банкінгу та управління активами.

Цей великий банк протягом останнього десятиліття надавав пріоритет розширенню. З 2014 по 2024 рік він інвестував понад $5 млрд у розширення фінансових центрів, щоб вийти на нові ринки по всій країні.

Сьогодні банк працює на території понад 35 країн світу, маючи близько 213 тис. співробітників, 3700 фінансових центрів, 15 тис. банкоматів у США, та обслуговує 69 млн клієнтів.

Промислово-комерційний банк Китаю (Industrial and Commercial Bank of China — ICBC)

Третю сходинку в рейтингу найбільших банків світу займає китайський банк ICBC з ринковою капіталізацією $349 млрд.

Дохід (TTM): $139 млрд (за даними fool.com).

Середньорічна прибутковість (за останні п’ять років): 13,27%.

Рік заснування: 1984.

ICBC є найбільшим банком у світі за сумою активів, яка у квітні 2025 року перевищувала $7,1 трлн (за даними companiesmarketcap.com). Китайський уряд володіє контрольним пакетом акцій ICBC.

Станом на серпень 2025 року, ICBC має понад 445 тис. співробітників у всьому світі. Банк здійснює діяльність у понад 40 країнах, надаючи широкий спектр фінансових послуг, включаючи роздрібне та корпоративне банківське обслуговування, управління активами та інвестиційні послуги.

Agricultural Bank of China

На четвертому місці ще один китайський банк з ринковою капіталізацією $331 млрд (за даними finance.yahoo.com; або $333,3 млрд за даними companiesmarketcap.com).

Дохід (TTM): $123,3 млрд.

$123,3 млрд. П’ятирічна річна прибутковість: 22,88%.

22,88%. Рік заснування: 1905 (Da-Qing Bank), 1912 (Bank of China), 1979 (відновлений).

Сільськогосподарський банк Китаю на кінець 2024 року мав близько $6 трлн активів під управлінням. Він частково належить державі, а китайський уряд володіє близько 40% акцій через інвестиційну компанію.

Установа пропонує депозити, кредити, внутрішні розрахунки, дисконтування векселів, торгівлю валютою, банківські гарантії та інші послуги. Agricultural Bank of China надає свої послуги фізичним особам, підприємствам та іншим клієнтам.

За приблизними даними, послугами установи користується понад 420 млн роздрібних та 11 млн корпоративних клієнтів. Він має близько 23 тис. відділень.

China Construction Bank

П’ятий за розміром банк світу — China Construction Bank Corporation, з головним офісом у Пекіні, — є одним із провідних великих комерційних банків Китаю. Його ринкова капіталізація становить $263 млрд.

Дохід (TTM): $126,0 млрд.

Середньорічна прибутковість (за останні п’ять років): 15,08%.

Рік заснування: 1954.

Це також третій за величиною банк Китаю та світу за обсягом активів під управлінням. Як і інші найбільші китайські банки, він частково належить державі.

Bank of America раніше володіла частиною China Construction Bank, придбавши у 2005 році 9% акцій за $3 млрд. Пізніше вона почала продавати свою частку, а у 2013 році продала останні акції.

Банк надає клієнтам комплексні фінансові послуги. Маючи 14,9 тис. банківських відділень та понад 347 тис. співробітників, банк обслуговує сотні мільйонів приватних та корпоративних клієнтів. Він має дочірні компанії у різних секторах, включаючи управління фондами, фінансовий лізинг, трасти, страхування, ф’ючерси, пенсійне та інвестиційне банківське обслуговування, а також понад 200 закордонних підрозділів, що охоплюють 30 країн та регіонів.

Wells Fargo

На шостому місці розташувався Wells Fargo & Company з ринковою капіталізацією $248 млрд.

Дохід (TTM): $122,3 млрд

Валовий прибуток (TTM): $77,6 млрд.

П’ятирічна річна прибутковість: 28,90%.

Рік заснування: 1852.

Це четвертий за розміром активів банк США після JPMorgan Chase, Bank of America та Citigroup (NYSE:C). У 2024 році обсяг активів під управлінням становив приблизно $1,9 трлн. Продукти включають банківські рахунки, кредитні картки, іпотечні, автокредити та позики. Банк також пропонує послуги з інвестування та управління активами.

Цей банк був залучений у кілька гучних скандалів. Один із найгучніших пов’язаний з шахрайством, виявлений наприкінці 2016 року, коли співробітники відкривали рахунки для клієнтів без їхнього відома.

Через цей скандал на початку 2018 року Федеральна резервна система встановила обмеження на активи у розмірі $1,95 трлн, а Wells Fargo погодився виплатити $3 млрд штрафу у 2020 році. У червні 2025 року ФРС США зняла обмеження на активи Wells Fargo, визнавши, що банк виконав усі необхідні умови.

Порівняння з Україною

Провідним українським банком є ПриватБанк. Так як він є державною установою, і його акції не торгуються на фондовому ринку, він не має ринкової капіталізації. У цьому випадку для порівняння можемо взяти статутний капітал, який у ПриватБанку становить 206 млрд грн (близько $5,15 млрд грн).

За даними британського журналу The Banker, у 2016 році ПриватБанк посів 16-е місце серед найбільших банків Центральної та Східної Європи та 627-е місце серед 1000 найкращих банків світу.

За І півріччя ПриватБанк отримав 34,9 млрд грн чистого доходу (після вирахування податку на прибуток 25%). Бізнес-результат без переоцінок, резервів та податків досяг 43 млрд грн, збільшившись на 19% порівняно з 1 півріччям 2024 року.

Банк має 1160 відділень та понад 6,9 тис. терміналів. Його послугами користується більш ніж 18 млн клієнтів фізичних осіб та 930 тис. бізнес-клієнтів.

