Названо, скільки заробив ПриватБанк за пів року

За І півріччя ПриватБанк отримав 34,9 млрд грн чистого доходу (після вирахування податку на прибуток 25%). Бізнес-результат без переоцінок, резервів та податків досяг 43 млрд грн, збільшившись на 19% порівняно з 1 півріччям 2024 року.

Про це повідомила пресслужба банку.

«Ці результати яскраво свідчать про стійкість обраної бізнес-моделі, впевнене зростання операційної ефективності та стабільність банку попри зовнішні виклики», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що чистий кредитний портфель банку зріс на 17,4 млрд грн та перевищив 130 млрд грн. Депозити фізичних осіб зросли на 58 млрд грн, а загальний обсяг коштів клієнтів зріс майже на 13% за останній рік — сягнувши 487 млрд грн.

Основа такого фінансового результату — стабільні та зростаючі чисті процентні (+18%) та комісійні (+7%) доходи порівняно з І півріччям 2024 року.

«У І півріччі 2025 року ПриватБанк відкрив 27 оновлених відділень підвищеної доступності у різних куточках України. Знаковим кроком банку стало запровадження обслуговування українською жестовою мовою у всіх відділеннях по всій країні», — розповідають у пресслужбі.

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Також ПриватБанк активно підтримував благодійні ініціативи та виділив 97,3 млн грн власних коштів на благодійні та соціальні проєкти.

«Результати першого півріччя 2025 року вкотре доводять, що ПриватБанк — це більше, ніж просто фінансова установа. Це фундамент економічної стабільності, лідер на ринку фінансових послуг та надійний партнер для мільйонів українців. Керуючись нашими цінностями, ми невпинно покращуємо клієнтський досвід та забезпечуємо доступ до фінансування задля реконструкції та розвитку України», — зазначив Мікаель Бьоркнерт, голова правління ПриватБанку.

Також нещодавно ми писали, що ПриватБанк надав Групі Нафтогаз кредит у розмірі 4,7 млрд грн для формування необхідних запасів газу у підземних сховищах напередодні опалювального сезону 2025/2026 років.

Це перший кредитний договір між цими компаніями та водночас — найбільший обсяг фінансування, який державний банк надав енергетичному сектору України з початку повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, що ПриватБанк відкрив для українських підприємств і компаній можливість відкривати рахунки юридичних осіб онлайн — без необхідності особисто відвідувати відділення банку.

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