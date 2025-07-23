ПриватБанк надав Нафтогазу 4,7 млрд грн кредиту

Державний банк ПриватБанк надав Групі Нафтогаз кредит у розмірі 4,7 млрд грн для формування необхідних запасів газу у підземних сховищах напередодні опалювального сезону 2025/2026 років

Про це ПриватБанк написав у своєму Telegram.

Це перший кредитний договір між цими компаніями й водночас — найбільший обсяг фінансування, який державний банк надав енергетичному сектору України з початку повномасштабного вторгнення.

Надання кредиту стало черговим кроком у межах системної підтримки української енергетики, яку ПриватБанк здійснює ще з перших місяців війни. Установа послідовно виконує свою роль як фінансова опора країни, спрямовуючи ресурси на безперебійну роботу критично важливих галузей в умовах надзвичайного стану.

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«Ми розглядаємо підтримку енергетики як ключовий елемент нашої місії — бути фінансовою опорою країни у складні часи. Це не просто кредитне рішення, а внесок у стабільність держави та добробут мільйонів українців, — зазначив Євген Заіграєв, член правління ПриватБанку з питань корпоративного бізнесу та МСБ. — Ми вдячні керівництву Нафтогазу за довіру, конструктивну співпрацю та спільну відповідальність за майбутнє енергетичної безпеки України. Саме в таких партнерствах втілюється наша цінність «Сильніші разом» — коли бізнес та держава діють, як єдина сила для підтримки населення».

У період війни ПриватБанк залишається надійним фінансовим партнером держави, забезпечуючи стабільну підтримку економіки, енергетичної галузі та інших суспільно важливих напрямів.

Нагадаємо, що ПриватБанк відкрив для українських підприємств і компаній можливість відкривати рахунки юридичних осіб онлайн — без необхідності особисто відвідувати відділення банку.

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