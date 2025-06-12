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Скільки грошей ПриватБанк перерахував до держбюджету у 2025

12.06.2025 16:00
Микола Деркач
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З початку року державний ПриватБанк перерахував до бюджету 32,1 млрд грн дивідендів: це більше половини запланованих доходів від дивідендів державних підприємств

Скільки грошей ПриватБанк перерахував до держбюджету у 2025

Скільки грошей ПриватБанк перерахував до держбюджету у 2025 Фото: freepik.com

Про це повідомила пресслужба ПриватБанку.

Більше половини доходів від суми, що закладена у держбюджеті 2025 року як доходи від дивідендів державних та комунальних підприємств, цього року забезпечив державний ПриватБанк. Як повідомила заступниця голови правління банку з питань фінансів Лариса Чернишова, ПриватБанк за рішенням акціонера направив до бюджету суму у розмірі 32,1 млрд грн, яка в повному обсязі перерахована на казначейські рахунки.

«Це не просто платежі, а яскраве підтвердженням високої ефективності діяльності банку, його суттєвого внеску у забезпечення макрофінансової стабільності держави та успішної реалізації стратегічних завдань, визначених урядом. Сьогодні ПриватБанк демонструє виняткову результативність. Досягнення таких показників стало можливим завдяки якісному корпоративному управлінню, злагодженій роботі професійної команди та інноваційним рішенням», — зазначила Лариса Чернишова.

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Як відомо, парламент України затвердив бюджет на 2025 рік, в якому передбачено 50 млрд грн доходів від дивідендів державних та комунальних підприємств.

Згідно з рішенням Кабінету міністрів України про порядок розподілу чистого прибутку та розмір річних дивідендів ПриватБанку за 2024 рік, банк сплатив  до державного бюджету у вигляді дивідендів 80% чистого прибутку, що за підсумками 2024 року становив 40,1 млрд грн.

Як відповідальний платник податків та партнер держави у процесі відновлення економіки, також ПриватБанк сплатив за підсумками 2024 року майже 41 млрд грн податку на прибуток, встановивши рекорд серед банків України.

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Рубрики: БанкиГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніПриватБанкПодаткова
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