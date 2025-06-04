Mastercard та Deutsche Bank запускають відкритий банкінг у Європі

Deutsche Bank та Mastercard оголосили про співпрацю, аби поширити платежі на базі відкритого банкінгу серед продавців та споживачів по всій Європі

Платежі з рахунку на рахунок (A2A) та відкритий банкінг набирають дедалі більшої популярності на європейському ринку — зокрема, завдяки гаманцю Wero, який розробляється в межах ініціативи EPI за підтримки Deutsche Bank та позиціонується як альтернатива Mastercard і Visa.

Тепер німецький банк співпрацює з Mastercard, щоб посилити свій напрям Merchant Solutions (рішення для торговців) і розвинути сервіс Request to Pay (R2P), впроваджуючи нові рівні зручності, гнучкості та ефективності завдяки платежам A2A через мережу відкритого банкінгу Mastercard.

Тепер продавці зможуть запропонувати клієнтам функцію оплати з рахунку через Merchant Solutions від Deutsche Bank, використовуючи R2P як переважний спосіб — покупці зможуть підтверджувати платежі безпосередньо зі своїх банківських рахунків у режимі реального часу з миттєвим підтвердженням.

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Технологія відкритого банкінгу від Mastercard буде повністю інтегрована в платформу Deutsche Bank. Як зазначають у компанії, це дозволить пришвидшити розрахунки, покращити звірку платежів і забезпечити більшу прозорість.

«Завдяки розширенню нашого партнерства ми об’єднуємо технології відкритого банкінгу Mastercard з експертизою Deutsche Bank у сфері платежів і великою базою торговців по всій Європі. Разом ми формуємо майбутнє, у якому платежі з банківських рахунків стають новим стандартом», — зазначила Валері Новак, виконавча віцепрезидентка та очільниця напряму відкритого банкінгу в Mastercard Open Banking Europe.

Нагадаємо, що Mastercard запускає глобальну систему платежів у стейблкоїнах. Компанія описує інновацію як систему з «глобальними можливостями для прийому та проведення платежів у стейблкоїнах» і наголошує на «зростаючій регуляторній визначеності» у цій сфері.

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Джерело: Finextra.