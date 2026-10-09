Mastercard змінює правила оплати в Європі

Міжнародна платіжна система Mastercard запроваджує нові вимоги до банківських карток і платіжних терміналів у Європі. Завдяки цьому користувачі зможуть оплачувати покупки навіть під час перебоїв зі зв’язком або відключень електроенергії, якщо платіжне обладнання продовжує працювати

Масштабне впровадження технології розпочнеться у 2027 році. Ініціатива має зробити безготівкові розрахунки стійкішими до технічних збоїв і надзвичайних ситуацій.

Коли запрацюють офлайн-платежі Mastercard

Згідно з новими вимогами платіжної системи, впровадження відбуватиметься у два етапи:

Із лютого 2027 року всі нові картки Mastercard, випущені в Європі, повинні підтримувати офлайн-платежі.

всі нові картки Mastercard, випущені в Європі, повинні підтримувати офлайн-платежі. Із травня 2027 року всі нові та замінені платіжні термінали також повинні забезпечувати можливість проведення таких операцій.

Таким чином, технологія поширюватиметься поступово, разом з оновленням банківських карток і платіжної інфраструктури.

Після впровадження нових вимог покупці зможуть оплачувати товари першої необхідності в супермаркетах, продуктових магазинах, аптеках і на автозаправних станціях. Функція також буде доступною в автоматах із продажу квитків та інших платіжних пристроях.

Як працюватиме оплата без інтернету

Технологія передбачає використання чипа банківської картки та PIN-коду. Головна особливість полягає в тому, що для підтвердження операції не обов’язково встановлювати зв’язок із банком у момент покупки.

Інформація про дозволені ліміти витрат зберігатиметься безпосередньо на чипі картки. Якщо термінал втратить підключення до мережі, він зможе самостійно підтвердити платіж у межах установлених обмежень.

Максимальний ліміт становитиме до €200. Конкретне обмеження заздалегідь визначатиме банк, який випустив картку.

Після відновлення з’єднання інформація про операцію передаватиметься для подальшої обробки та міжбанківських розрахунків.

Водночас офлайн-режим не означає, що оплата буде можливою за повністю знеструмленого термінала. Для проведення транзакції обладнання повинно мати робоче джерело живлення.

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Чому Mastercard запроваджує нові правила

Необхідність розвитку офлайн-платежів стала особливо очевидною після масштабного відключення електроенергії в Іспанії та Португалії у 2025 році. Тоді, за оцінками, близько 55 млн людей зіткнулися з неможливістю здійснювати цифрові платежі.

Подібні ризики змусили європейські країни шукати альтернативні механізми проведення безготівкових операцій.

У Mastercard зазначають, що технологія вже успішно впроваджена в Данії, Швеції, Естонії та Латвії. Тепер цей досвід планують поширити на інші європейські ринки.

Виконавчий віцепрезидент Mastercard із ключових платіжних сервісів Брайс ван де Валле наголосив, що навіть під час відключень електроенергії або зв’язку люди повинні мати можливість купувати їжу, пальне та ліки.

Отже, впровадження офлайн-платежів стане важливим кроком до підвищення стійкості європейської платіжної інфраструктури. Технологія дозволить зменшити залежність повсякденних розрахунків від стабільного інтернет-з’єднання та забезпечити доступ до необхідних товарів під час перебоїв. Водночас її ефективність залежатиме від технічної готовності банків, платіжних терміналів і торговельних закладів.

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Джерело: Finextra.