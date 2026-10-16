Mastercard запустила платформу для платежів стейблкоїнами

Mastercard представила Global Money Platform — нову платформу, яка об’єднує традиційні валюти та стейблкоїни в єдиній платіжній інфраструктурі. Завдяки їй банки, фінтех-компанії та бізнес зможуть працювати з цифровими активами без необхідності самостійно створювати відповідні технологічні рішення

Запуск став першою масштабною інтеграцією Mastercard із платформою BVNK, яку платіжний гігант придбав у серпні 2026 року.

Як працює нова платформа Mastercard

Global Money Platform дозволяє компаніям зберігати звичайні гроші та стейблкоїни, конвертувати їх у реальному часі й здійснювати міжнародні перекази.

Усі можливості доступні через єдиний програмний інтерфейс API, який можна інтегрувати у власні банківські або платіжні сервіси.

Зокрема, користувачі платформи зможуть оплачувати товари картками безпосередньо зі своїх балансів у стейблкоїнах. Також передбачені перекази цифрових активів із зарахуванням коштів на банківські рахунки отримувачів у місцевій валюті.

Для цього використовується Mastercard Move — глобальна мережа переказів, яка охоплює понад 17 млрд точок призначення платежів.

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Хто першим скористається технологією

Серед перших партнерів Global Money Platform — платіжна компанія Nuvei та платформа випуску карток Marqeta. До інтеграції також долучаються Ontop, Bolt Group та Almond FinTech.

Новий сервіс дозволить їм пропонувати клієнтам операції зі стейблкоїнами під власними брендами.

Mastercard планує, що у 2027 році можливості переказів охоплюватимуть понад 40 валют у більш ніж 200 країнах і територіях. Випуск карток передбачений у понад 130 країнах. Платформа вже доступна через BVNK.

Чому Mastercard розвиває стейблкоїни

Компанія прагне об’єднати традиційну платіжну інфраструктуру з цифровими активами. Це дозволить бізнесу використовувати стейблкоїни для міжнародних розрахунків, управління ліквідністю та виплат без залучення кількох окремих провайдерів.

Водночас Mastercard посилює конкуренцію з Visa, яка також розвиває інструменти для роботи зі стейблкоїнами.

На думку редакції PSM, запуск Global Money Platform свідчить про поступовий перехід стейблкоїнів із криптовалютного ринку до традиційних фінансових послуг. Водночас реальне поширення таких рішень залежатиме від регуляторних вимог, вартості операцій та готовності бізнесу використовувати цифрові активи у щоденних розрахунках.

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Джерело: Cointelegraph.