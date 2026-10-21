Mastercard представила інструмент для автоматизованих платежів ШІ-агентів

Mastercard презентувала Agent Pay for Machines — інструмент, що дозволяє ШІ-агентам самостійно оплачувати цифрові послуги від імені компаній. Бізнес заздалегідь визначає завдання, бюджет і дозволені операції, а агент проводить розрахунки без погодження кожної покупки

Як працюють автоматизовані платежі

Технологія призначена для ситуацій, коли ШІ під час виконання завдання має придбати дані, доступ до іншої моделі, обчислювальні ресурси або послуги через API. Зазвичай для цього потрібно окремо реєструватися в кожному сервісі та налаштовувати оплату.

Agent Pay for Machines спрощує процес завдяки відкритому протоколу x402. Коли сервіс надсилає запит на оплату, агент створює цифрово підписаний платіжний ваучер у межах затвердженого бюджету. Постачальник перевіряє його та надає послугу. Самі розрахунки можуть відбутися пізніше, а компанія зберігає контроль над дозволами й витратами.

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Як технологію перевірили на практиці

Під час демонстрації маркетингова агенція Hype доручила ШІ спланувати кампанію для протеїнового батончика. Спочатку агент оплатив дослідження соцмереж через AIsa, а потім замовив вісім рекламних зображень через Cloudflare AI Gateway.

У підсумку він здійснив дев’ять платежів двом постачальникам у межах одного погодженого бюджету — без окремих рахунків, рахунків-фактур чи ключів API для кожної покупки. Coinbase надала інфраструктуру для фінансування агента, Base забезпечила блокчейн-розрахунки, а BVNK і Mastercard Global Money Platform — роботу з традиційними валютами та стейблкоїнами.

Mastercard відкрила розробникам ранній доступ до Agent Pay for Machines: доступні API, інструменти тестування й документація. Про масовий запуск сервісу поки не йдеться.

На думку редакції PSM, рішення може зробити оплату цифрових ресурсів невіддільною частиною роботи ШІ-агентів. Однак його поширення залежатиме від безпеки, контролю витрат і готовності компаній довіряти агентам фінансові операції.

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Джерело: Mastercard.