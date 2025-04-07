ЄС може відмовитися від Visa та Mastercard

Президентка Європейського центрального банку Крістін Лагард закликає до платіжної революції, яка покладе край залежності Європи від американських і китайських платформ, таких як Visa, Mastercard, PayPal і Alipay

Описуючи це як «марш до незалежності», Лагард сказала, що Європа повинна побудувати власну альтернативу для забезпечення фінансового суверенітету. Повністю уніфікований ринок капіталу, додала вона, може прокласти шлях до глибшої фіскальної інтеграції — з потенційною доданою вартістю до 3 трлн євро щорічно.

Лагард підкреслила залежність Європи від іноземної інфраструктури цифрових платежів.

«Visa, MasterCard, PayPal і Alipay контролюються американськими або китайськими компаніями, — зазначила вона. — Ми повинні переконатися, що є європейська пропозиція».

Її коментарі з’явилися на тлі посиленої уваги до Союзу ринків капіталу (CMU) — давньої ініціативи ЄС, спрямованої на створення єдиного ринку капіталу в країнах-членах. Мета полягає в тому, щоб поліпшити потік інвестицій і заощаджень по всьому блоку, надаючи підприємствам кращий доступ до фінансування, а громадянам — більш ефективні інструменти заощаджень.

Лагард пов’язала прогрес у створенні CMU з ширшою економічною інтеграцією, заявивши, що це може послабити тиск на монетарну політику і закласти основу для майбутнього фіскального союзу.

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За даними Європейської парламентської дослідницької служби (EPRS), поглиблення інтеграції може створити понад 2,8 трлн євро додаткового ВВП до 2032 року, причому щонайменше 321 млрд євро припадає на завершення створення Економічного і валютного союзу.

Втім, створення європейської альтернативи Visa та Mastercard стикається з серйозними викликами. Серед них

низькі комісії за обмін в Європі ускладнюють досягнення прибутковості;

для створення інфраструктури, здатної конкурувати з глобальними гравцями, потрібні значні початкові інвестиції;

перешкоди на шляху впровадження включають зміну поведінки споживачів і продавців, а також переконання банків підтримати нову систему;

технічна складність, особливо в питаннях безпеки, захисту від шахрайства та транскордонної сумісності;

управління та координація, оскільки державам-членам та установам необхідно буде узгодити виконання та нагляд.

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Джерело: Business Today.