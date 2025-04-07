close-btn
PaySpaceMagazine

ЄС може відмовитися від Visa та Mastercard

07.04.2025 19:00
Ольга Деркач
Читати росiйською

Президентка Європейського центрального банку Крістін Лагард закликає до платіжної революції, яка покладе край залежності Європи від американських і китайських платформ, таких як Visa, Mastercard, PayPal і Alipay

ЄС може відмовитися від Visa та Mastercard

ЄС може відмовитися від Visa та Mastercard Фото: freepik.com

Описуючи це як «марш до незалежності», Лагард сказала, що Європа повинна побудувати власну альтернативу для забезпечення фінансового суверенітету. Повністю уніфікований ринок капіталу, додала вона, може прокласти шлях до глибшої фіскальної інтеграції — з потенційною доданою вартістю до 3 трлн євро щорічно.

Лагард підкреслила залежність Європи від іноземної інфраструктури цифрових платежів.

«Visa, MasterCard, PayPal і Alipay контролюються американськими або китайськими компаніями, — зазначила вона. — Ми повинні переконатися, що є європейська пропозиція».

Її коментарі з’явилися на тлі посиленої уваги до Союзу ринків капіталу (CMU) — давньої ініціативи ЄС, спрямованої на створення єдиного ринку капіталу в країнах-членах. Мета полягає в тому, щоб поліпшити потік інвестицій і заощаджень по всьому блоку, надаючи підприємствам кращий доступ до фінансування, а громадянам — більш ефективні інструменти заощаджень.

Лагард пов’язала прогрес у створенні CMU з ширшою економічною інтеграцією, заявивши, що це може послабити тиск на монетарну політику і закласти основу для майбутнього фіскального союзу.

Цікаве по темі: В’їзд в ЄС для українців стане платним

За даними Європейської парламентської дослідницької служби (EPRS), поглиблення інтеграції може створити понад 2,8 трлн євро додаткового ВВП до 2032 року, причому щонайменше 321 млрд євро припадає на завершення створення Економічного і валютного союзу.

Втім, створення європейської альтернативи Visa та Mastercard стикається з серйозними викликами. Серед них

  • низькі комісії за обмін в Європі ускладнюють досягнення прибутковості;
  • для створення інфраструктури, здатної конкурувати з глобальними гравцями, потрібні значні початкові інвестиції;
  • перешкоди на шляху впровадження включають зміну поведінки споживачів і продавців, а також переконання банків підтримати нову систему;
  • технічна складність, особливо в питаннях безпеки, захисту від шахрайства та транскордонної сумісності;
  • управління та координація, оскільки державам-членам та установам необхідно буде узгодити виконання та нагляд.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Українські електронні підписи визнаватимуть у ЄС

Де у ЄС найвища погодинна зарплата — рейтинг Eurostat

Україна та ЄС підписали меморандум про співпрацю в сфері кібербезпеки

Джерело: Business Today.

Рубрики: ЄвросоюзСвітНовиниТехнології
google news
Новини по темі
В’їзд в ЄС для українців стане платним 04.04.2025

В’їзд в ЄС для українців стане платним
Українські електронні підписи визнаватимуть у ЄС 31.03.2025

Українські електронні підписи визнаватимуть у ЄС
Де у ЄС найвища погодинна зарплата — рейтинг Eurostat 28.03.2025

Де у ЄС найвища погодинна зарплата — рейтинг Eurostat
Українська мережа косметики вийшла на ринок однієї з країн ЄС 24.03.2025

Українська мережа косметики вийшла на ринок однієї з країн ЄС
Як відрізняється середня пенсія в Україні та Європі 23.03.2025

Як відрізняється середня пенсія в Україні та Європі
Де у ЄС найнижчі та найвищі мінімальні зарплати — рейтинг 17.03.2025

Де у ЄС найнижчі та найвищі мінімальні зарплати — рейтинг
Вибір редакції
Всі
Світові лідери та українські бізнесмени: хто увійшов до списку найбагатших у 2025
ТОП статей 03.04.2025

Світові лідери та українські бізнесмени: хто увійшов до списку найбагатших у 2025

 CorpLight від Ощадбанку: як цифрова платформа спрощує банківські операції для бізнесу
ТОП статей 31.03.2025

CorpLight від Ощадбанку: як цифрова платформа спрощує банківські операції для бізнесу
Останні новини
07.04.2025  20:00

Податкова починає штрафувати продавців з OLX, Prom ua та інших онлайн-платформ

 07.04.2025  19:00

ЄС може відмовитися від Visa та Mastercard

 07.04.2025  18:20

Нова пошта планує вийти на ринки ще 4 країн цього року

 07.04.2025  17:00

Скільки податків сплатив гральний бізнес цього року — Гетманцев

 07.04.2025  16:20

Історичний обвал ринку: хто зазнав найбільших втрат

 07.04.2025  15:40

В Україні можуть зʼявитися власні віртуальні активи — НКЦПФР

 07.04.2025  15:00

Біткоїн на межі обвалу: технічні сигнали не обнадіюють

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber