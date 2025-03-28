Де у ЄС найвища погодинна зарплата — рейтинг Eurostat

Погодинна вартість праці в ЄС у 2024 році коливалася від €11 до €55. Середній показник в усіх галузях економіки оцінювався в €33,5 в ЄС та €37,3 в єврозоні, що більше порівняно з €31,9 та €35,7 відповідно у 2023 році

Про це йдеться у матеріалі Eurostat. У цій статті представлено лише кілька основних результатів із більш детального матеріалу у розділі Statistics Explained.

Найнижча погодинна вартість праці — в Болгарії, найвища — в Люксембурзі

Середня погодинна вартість праці демонструє значні відмінності між країнами ЄС: найнижчі показники зафіксовані в Болгарії (€10,6), Румунії (€12,5) та Угорщині (€14,1), а найвищі — у Люксембурзі (€55,2), Данії (€50,1) та Бельгії (€48,2).

Середня погодинна вартість праці в промисловості становила €33,9 в ЄС та €39,8 в єврозоні. У будівництві — €30,0 та €33,4 відповідно. У сфері послуг погодинна вартість праці коливалася від €33,3 в ЄС до €36,4 в єврозоні. У переважно некомерційному секторі (без урахування державного управління) ці показники становили €34,2 та €37,5 відповідно.

Два основні компоненти витрат на працю — це заробітна плата і зарплатні витрати, не пов’язані з оплатою праці (наприклад, внески роботодавців на соціальне забезпечення). Частка непов’язаних із зарплатою витрат у загальній структурі витрат на працю для всієї економіки становила 24,7% в ЄС та 25,5% у зоні євро. Найнижчі частки таких витрат були зафіксовані в Румунії (4,8%), Литві (5,4%) та Мальті (5,8%), а найвищі — у Франції (32,2%) та Швеції (31,6%).

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Погодинна вартість праці зросла на 5,0% в ЄС між 2023 і 2024 роками

У 2024 році, порівняно з 2023 роком, погодинна вартість праці для всієї економіки, виражена в євро, зросла на 5,0% в ЄС і на 4,5% у єврозоні.

У межах єврозони погодинна вартість праці зросла в усіх країнах. Найбільше зростання зафіксоване в Хорватії (+14,2%), Латвії (+12,1%) і Литві (+10,8%), а найменше — у Чехії (+1,3%), Фінляндії (+1,8%) і Люксембурзі (+2,1%).

Для країн ЄС, які не входять до єврозони, погодинна вартість праці, виражена в національній валюті, зросла в 2024 році у всіх країнах. Найбільше зростання зафіксоване в Румунії (+14,2%), Болгарії (+13,9%), Угорщині (+13,6%) і Польщі (+12,8%). Найменше зростання — у Швеції (+3,6%).

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