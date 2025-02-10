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Українці зможуть користуватися e-документами в ЄС

10.02.2025 13:50
Микола Деркач
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Уже скоро українці зможуть користуватися цифровими документами за кордоном, а європейці — використовуватимуть свої в Україні

Українці зможуть користуватися e-документами в ЄС

Українці зможуть користуватися e-документами в ЄС Фото: chatgpt.com

Європейський гаманець цифрової ідентифікації запустять до кінця 2026 року — Україна успішно пройшла тестування. Про це повідомила пресслужба Мінцифри.

«Уперше зустрілися з учасниками консорціуму Potential, щоб протестувати сумісність електронних документів із прототипами цифрових європейських гаманців. Наші розробники перевірили, як працюють документи в Дії разом із мобільними застосунками країн ЄС», ⸺ йдеться у повідомленні.

Зазначається, що EU Digital Identity Wallet знадобиться для багатьох життєвих ситуацій за кордоном — зареєструвати SIM-карти, відкрити рахунок у банку чи показати документи у телефоні. При цьому, Україна — єдина держава із 20 країн-учасників, яка ще не є членом ЄС.

«Наш досвід побудови цифрової держави унікальний і важливий для всього світу. Працюємо далі та наближаємося до єдиного цифрового ринку ЄС», — зазначають у Мінцифри.

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Робота Мінцифри в адаптації з вимогами EU Digital Identity Wallet здійснюється за підтримки Європейського Союзу в межах проєкту DT4UA, що реалізується естонською Академією електронного управління (eGovernance Academy).

Участь Дії у спільно керованому Францією та Німеччиною пілотному проєкті POTENTIAL співфінансується Європейським Союзом.

Нагадаємо, що тепер у Дії ще зручніше оплачувати держпослуги, податки та збори. Для цього підключаються державні банки, тож зможете обрати платіжного партнера до душі. Першим до Дії приєднався Укргазбанк (UGB).

Крім того, в Україні запустили Дія.Картку. Вона прибере необхідність випускати щоразу нові картки для отримання допомоги чи інших державних виплат. Першою послугою на Дія.Картці стане єКнига. Згодом планується перевести на нову картку виплати єПідтримки, включно з тими, що були у 2021–2023 роках.

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Рубрики: ДіяЄвропаЄвросоюзСвітНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнології
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