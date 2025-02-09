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Дію інтегрували з AUTO.RIA: як продати авто без черг і ризиків

09.02.2025 11:00
Микола Деркач
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Дію інтегрували з AUTO.RIA, щоб зробити продаж авто простішим і безпечнішим. Тепер можна переоформити транспортний засіб онлайн без черг і посередників

Дію інтегрували з AUTO.RIA: як продати авто без черг і ризиків

Дію інтегрували з AUTO.RIA: як продати авто без черг і ризиків Фото: t.me/diia_gov

Про це повідомили у пресслужбі Дії.

«Інтегрували Дію з AUTO.RIA, щоб попрощатися зі старою ластівкою і привітати нову стало ще простіше. Переоформлюйтеся на AUTO.RIA через Дію без дебатів з перекупами та черг у сервісному центрі. Усе легко, безпечно й прозоро», — зазначається у повідомленні.

Як продати авто на AUTO.RIA через Дію:

  1. Обираєте на AUTO.RIA Перереєструвати ТЗ через Дію.
  2. Відкриється покрокова інструкція, натисніть внизу Переоформити в Дії.
  3. Перенаправляєтесь у Дію.
  4. Вказуєте в Дії всі необхідні дані та надсилаєте запит покупцю на продаж.
  5. Після автоматичної перевірки договору засвідчуєте його Дія.Підписом.

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У Дії ви укладете договір купівлі-продажу, виберете номерні знаки, замовите техпаспорт і сплатите сервісні збори. А коштами та ключами обмінюйтеся тоді, коли домовитесь особисто.

«Дія дозволяє змінити власника авто лише для одного транспортного засобу на рік, тому перекупи під час переоформлення у застосунку вас не займатимуть, — пояснюють у пресслужбі Дії. — Цифровізуємо, щоб нічого не заважало на вашому шляху».

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Рубрики: ДіяНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнології
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