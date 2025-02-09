Дію інтегрували з AUTO.RIA: як продати авто без черг і ризиків

Дію інтегрували з AUTO.RIA, щоб зробити продаж авто простішим і безпечнішим. Тепер можна переоформити транспортний засіб онлайн без черг і посередників
Про це повідомили у пресслужбі Дії.
«Інтегрували Дію з AUTO.RIA, щоб попрощатися зі старою ластівкою і привітати нову стало ще простіше. Переоформлюйтеся на AUTO.RIA через Дію без дебатів з перекупами та черг у сервісному центрі. Усе легко, безпечно й прозоро», — зазначається у повідомленні.
Як продати авто на AUTO.RIA через Дію:
- Обираєте на AUTO.RIA Перереєструвати ТЗ через Дію.
- Відкриється покрокова інструкція, натисніть внизу Переоформити в Дії.
- Перенаправляєтесь у Дію.
- Вказуєте в Дії всі необхідні дані та надсилаєте запит покупцю на продаж.
- Після автоматичної перевірки договору засвідчуєте його Дія.Підписом.
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У Дії ви укладете договір купівлі-продажу, виберете номерні знаки, замовите техпаспорт і сплатите сервісні збори. А коштами та ключами обмінюйтеся тоді, коли домовитесь особисто.
«Дія дозволяє змінити власника авто лише для одного транспортного засобу на рік, тому перекупи під час переоформлення у застосунку вас не займатимуть, — пояснюють у пресслужбі Дії. — Цифровізуємо, щоб нічого не заважало на вашому шляху».
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