В Україні запустили Дія.Картку: в яких банках доступна

Завдяки новому функціоналу українцям більше не доведеться постійно відкривати додаткову картку під кожну виплату від держави

Для громадян запустили Дія.Картку для всіх держвиплат, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в Telegram.

Дія.Картка прибере необхідність випускати щоразу нові картки для отримання допомоги чи інших державних виплат. Першою послугою на Дія.Картці стане єКнига.

Згодом планується перевести на нову картку виплати єПідтримки, включно з тими, що були у 2021–2023 роках. Також Федоров анонсував запуск ще однієї соціальної виплати вже цього місяця.

Вас може зацікавити: У Дії з’явилася мапа банків, які працюють під час блекаутів

Наразі Дія.Картку можна відкрити в таких банках:

ПриватБанк

monobank

А-банк

Акордбанк

Глобус банк

На етапі підключення також знаходяться Банк Кредит Дніпро, Sense Bank та Bank 3/4.

«Замість кількох різних карток — один зручний інструмент. Тож згодом вам більше не доведеться випускати щоразу нові картки для отримання допомоги чи інших державних виплат», — зазначає очільник Мінцифри.

monobank вже запровадив Дія.Картку у власному застосунку, підтвердив співзасновник необанку Олег Гороховський в Telegram.

За його словами, Дія.Картка стане єдиним місцем для всіх державних виплат. Також на нову картку можна буде отримувати зарплату, стипендії, соціальні виплати та навіть власні кошти. Однак цей функціонал поки що недоступний.

Читайте також: monobank намагався запустити власний криптопроєкт — Гороховський

«Нарешті кожна нова виплата від держави не створюватиме вам у гаманці +1 картку. Схрестимо пальці, щоб все працювало, як задумується», — зазначає Гороховський.

Щоб отримати доступ до оформлення Дія.Картки, потрібно оновити застосунок monobank. Оновлення для Android вже доступне, а версія іOS проходить перевірку та з’явиться вже найближчим часом.

Нагадаємо, премʼєр-міністр України Денис Шмигаль нещодавно оголосив про запуск програми єКнига.

«Ті, кому цього року виповнилося 18 років, зможуть отримати спеціальну картку на 908 грн, аби придбати книжки, які надруковані в Україні українською мовою, — написав Шмигаль. — Наступного тижня ми запускаємо проєкт для підтримки книговидавництва в Україні та читання українською.

Також ми писали, що українці зможуть отримати «Зимову єПідтримку» через банки. Такий варіант орієнтований на людей старшого віку, які не користуються Дією, а також на опікунів неповнолітніх дітей. Достатньо звернутися до банку, написати заяву, і фінустанова відкриє людині спеціальний рахунок, куди надійдуть кошти.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

У monobank зʼявилася нова функція

monobank розширить Expirenza на сферу послуг — Гороховський

monobank додав у застосунок eSIM всіх українських операторів