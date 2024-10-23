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PaySpaceMagazine

monobank додав у застосунок eSIM всіх українських операторів

23.10.2024 17:00
Дарія Шуть
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Функція підключення eSIM існує в застосунку monobank вже кілька років, однак раніше користувачам були доступні не всі оператори

monobank додав у застосунок eSIM всіх українських операторів

Фото: freepik.com

Відтепер у застосунку monobank можна під’єднати eSIM всіх українських операторів: Київстар, Vodafone та lifecell. Про це розповів співзасновник банку Олег Гороховський в Telegram.

За його словами, з моменту запуску функції eSIM українці під’єднали 323 500 номерів через monobank.

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«І це доволі зручно, бо у вас є додатковий номер без походів у магазини операторів, без зайвих розмов та пропозицій», — пояснює Гороховський.

Він також зазначив, що при купівлі нового телефону перенести eSIM між девайсами можна в кілька кліків через monobank. Новий номер або тариф можна під’єднати у застосунку в розділі «Ще».

Нагадаємо, 21 жовтня у застосунку monobank  з’явився маркетплейс під назвою market by mono.

«Тепер у нас у застосунку, якщо ви перейшли на новий дизайн, з’явилося місце, де ви можете купити гаджети, розумну техніку та ще багато чого від різних продавців, — розповів Михайло Рогальський у відео в TikTok. — Будь-який товар тут можна придбати в «покупку частинами», мінімум на 3 платежі. Зараз у нас є тематичні підбірки та пошук, за допомогою якого ви зможете знайти саме те, що вам потрібно».

За його словами, також із замовленнями з маркету працює служба турботи (підтримки) monobank, якщо щось піде не так, вони допоможуть і вирішать проблеми.

Також нагадаємо, що monobank запустив групові витрати у застосунку. Ця функція дозволяє не лише зручно розділяти витрати між обраними людьми, а й відправляти нагадування про необхідність повернути борг. Вона доступна в розділі «Переказати на картку».

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Рубрики: MonobankБанкиНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнології
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