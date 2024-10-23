monobank додав у застосунок eSIM всіх українських операторів

Функція підключення eSIM існує в застосунку monobank вже кілька років, однак раніше користувачам були доступні не всі оператори

Відтепер у застосунку monobank можна під’єднати eSIM всіх українських операторів: Київстар, Vodafone та lifecell. Про це розповів співзасновник банку Олег Гороховський в Telegram.

За його словами, з моменту запуску функції eSIM українці під’єднали 323 500 номерів через monobank.

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«І це доволі зручно, бо у вас є додатковий номер без походів у магазини операторів, без зайвих розмов та пропозицій», — пояснює Гороховський.

Він також зазначив, що при купівлі нового телефону перенести eSIM між девайсами можна в кілька кліків через monobank. Новий номер або тариф можна під’єднати у застосунку в розділі «Ще».

Нагадаємо, 21 жовтня у застосунку monobank з’явився маркетплейс під назвою market by mono.