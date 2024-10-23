monobank додав у застосунок eSIM всіх українських операторів

Функція підключення eSIM існує в застосунку monobank вже кілька років, однак раніше користувачам були доступні не всі оператори
Відтепер у застосунку monobank можна під’єднати eSIM всіх українських операторів: Київстар, Vodafone та lifecell. Про це розповів співзасновник банку Олег Гороховський в Telegram.
За його словами, з моменту запуску функції eSIM українці під’єднали 323 500 номерів через monobank.
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«І це доволі зручно, бо у вас є додатковий номер без походів у магазини операторів, без зайвих розмов та пропозицій», — пояснює Гороховський.
Він також зазначив, що при купівлі нового телефону перенести eSIM між девайсами можна в кілька кліків через monobank. Новий номер або тариф можна під’єднати у застосунку в розділі «Ще».
Нагадаємо, 21 жовтня у застосунку monobank з’явився маркетплейс під назвою market by mono.
«Тепер у нас у застосунку, якщо ви перейшли на новий дизайн, з’явилося місце, де ви можете купити гаджети, розумну техніку та ще багато чого від різних продавців, — розповів Михайло Рогальський у відео в TikTok. — Будь-який товар тут можна придбати в «покупку частинами», мінімум на 3 платежі. Зараз у нас є тематичні підбірки та пошук, за допомогою якого ви зможете знайти саме те, що вам потрібно».