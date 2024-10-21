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monobank запустив власний маркетплейс: що пропонує

21.10.2024 14:40
Микола Деркач
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Як і обіцяв співзасновник monobank Олег Гороховський, сьогодні, 21 жовтня, у застосунку банку з’явився маркетплейс під назвою market by mono. Про перші результати роботи, дизайн та особливості — поговоримо далі

monobank запустив власний маркетплейс: як виглядає та що пропонує

monobank запустив власний маркетплейс: як виглядає та що пропонує Фото: youtube.com

«Тепер у нас у застосунку, якщо ви перейшли на новий дизайн, з’явилося місце, де ви можете купити гаджети, розумну техніку та ще багато чого від різних продавців, — розповів Михайло Рогальський у відео в TikTok. — Будь-який товар тут можна придбати в «покупку частинами», мінімум на 3 платежі. Зараз у нас є тематичні підбірки та пошук, за допомогою якого ви зможете знайти саме те, що вам потрібно».

Market by mono

Market by mono Фото: t.me/OGoMono

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«Оформлення — взагалі магія: всього в 3 кліки ми автоматично підставляємо ваші дані та іноді навіть вгадуємо, у яке відділення Нової пошти вам треба відправити товар. Якщо ми цього не передбачили, ви один раз вказуєте ваше улюблене відділення і ми його зберігаємо на всі наступні покупки. Доставка до Нової пошти – безкоштовно», — пояснює Рогальський.

Market by mono

Market by mono Фото: t.me/OGoMono

За його словами, також із замовленнями з маркету працює служба турботи (підтримки) monobank, якщо щось піде не так, вони допоможуть і вирішать проблеми.

«Тож не зволікайте: оновлюйте застосунок, переходьте на новий дизайн і робіть своє перше замовлення в мономаркеті», — наголосив Рогальський

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«Крутий день! Величезний дашборд, і вся команда маркету спостерігає як збільшується кількість замовлень і відвідувачів маркету (лише для фото відійшли, зараз знову зберуться біля екрану…) Нагадало мені відчуття, коли стартував Моно. Якби ви тільки могли уявити, скільки всього ми навигадували для подальших релізів. Від деяких ідей у мене просто сироти шкірою. Не перемикайтеся! P.S. Понад 7000 замовлень!!!», — написав у Telegram співзасновник банку Олег Гороховський.

Market by mono

Фото: t.me/OGoMono

«Тому, хто купить щось сьогодні, буде сюрприз особисто від мене. Який ще не вигадав», — зазначив Гороховський.

Раніше він повідомляв, що market by mono — це перша спроба команди банку зробити щось особливе в e-commerce.

«Судити його суворо відразу, звичайно, не варто — він ще зовсім малюк і попереду довгий, складний шлях», — зазначає співзасновник банку.

Також нагадаємо, що monobank запустив групові витрати у застосунку. Ця функція дозволяє не лише зручно розділяти витрати між обраними людьми, а й відправляти нагадування про необхідність повернути борг.

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Рубрики: E-commerceMonobankБанкиНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнології
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