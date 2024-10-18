monobank запустить маркетплейс market by mono

Необанк monobank незабаром вийде на ринок e-commerce з власним продуктом

monobank представить свій маркетплейс під назвою market by mono вже найближчого понеділка, 21 жовтня. Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський на сторінці в Instagram.

Він зазначив, що market by mono — це перша спроба команди банку зробити щось особливе в e-commerce. Він вирішив підтвердити вихід на новий ринок за три дні до запуску, оскільки чутки вже потрапили в мережу.

«Судити його суворо відразу, звичайно, не варто — він ще зовсім малюк і попереду довгий, складний шлях», — зазначає Гороховський.

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За його словами, усі товари на market by mono можна буде купити без переплат і прихованих тарифів за програмою «Покупка частинами». При цьому партнери отримають тарифи від 3 до 5 разів нижчі, ніж у конкурентів. Рівень сервісу та підтримки обіцяють зробити як у mono — простим та без зайвих комунікацій.

Спочатку на маркетплейсі будуть представлені три категорії – гаджети, смартелектроніка та комп’ютерна техніка. Згодом список буде розширюватись.

«Ми хочемо дати клієнтам те, що вони очікують від сервісу – простоту, впевненість, економію часу та гарне ставлення до себе», — пояснив співзасновник monobank.

Нагадаємо, monobank презентував нову послугу у своєму застосунку під назвою «Групові витрати». Вона доступна в розділі «Переказати на картку». Нова функція у monobank дозволяє не лише зручно розділяти витрати між обраними людьми, а й відправляти нагадування про необхідність повернути борг.

Раніше ми писали, що у monobank тепер зʼявилася можливість отримувати стипендії на картки банку. Наразі тільки студенти Національного авіаційного університету (НАУ) отримують виплати на картки monobank.

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