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monobank запустив групові витрати у застосунку: як працює функція

17.10.2024 9:40
Дарія Шуть
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Нова функція у monobank дозволяє не лише зручно розділяти витрати між обраними людьми, а й відправляти нагадування про необхідність повернути борг

monobank запустив групові витрати у застосунку: як працює функція

Фото: t.me/OGoMono

Необанк monobank презентував нову послугу у своєму застосунку під назвою «Групові витрати». Вона доступна в розділі «Переказати на картку».

Про це розповів співзасновник monobank Олег Гороховський на своєму Telegram-каналі.

Завдяки «Груповим витратам» можна створити групу з контактами та додати туди витрати з вашої виписки або ж ввести їх вручну. Потім потрібно витрати, хто з контактів скільки грошей винен.

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«Уявіть: щоп’ятниці ви ходите з колегами в більярд. Завжди хтось один заплатить за всі напої, хтось — за бронь столу, а хтось — за кухню. Ділити ці чеки між усіма, хто їв / пив / відпочивав, тепер дуже просто», — пояснив Гороховський зручність функції.

Таким чином, користувачам monobank більше не потрібно копіювати картку та скидати її в чат разом із фото чеків, що значно спрощує процес.

Крім того, раз на добу можна відправляти нагадування від monobank іншим учасникам групі, що час повернути гроші.

Гороховський також натякнув, що планується представити ще низку інших корисних функцій у застосунку. Деталі він поки не розповів.

Раніше ми писали, що у monobank тепер зʼявилася можливість отримувати стипендії на картки банку. Наразі тільки студенти Національного авіаційного університету (НАУ) отримують виплати на картки monobank.

Також у monobank зʼявилися власні термінали. У терміналу є свій акумулятор та модуль 4G. Тому навіть, якщо в магазині немає світла, термінал продовжить працювати. Оформити заявку на термінал можна лише за 30 хвилин, а отримати його можна на найближче відділення Нової пошти.

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Рубрики: MonobankБанкиГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнології
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