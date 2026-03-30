monobank запустив благодійні продажі на monoбазарі

30.03.2026 13:40
Ольга Деркач

На платформі monoбазар від monobank з’явилася нова функція — користувачі можуть продавати речі на користь фондів та зборів

monobank запустив благодійні продажі на monoбазарі

Про це повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський у своєму Telegram.

Формат «продажу за донат» команда тестувала протягом трьох місяців. Пілот провели разом із бригадою Хартія.За цей час користувачі задонатили 1 738 922 грн.

Найдорожчим лотом стала картина Дмитра Молдованова «З ножами на левів», яку придбали за 80 000 грн. Це один із прикладів того, як звичайні речі або авторські роботи можуть перетворюватися на значні внески для зборів.

Олег Гороховський зазначив, що після тестування функцію вирішили масштабувати й відкрити для всіх користувачів monoбазару.

Можна обрати будь-який фонд або збір

Тепер продавці можуть самостійно визначати, куди підуть кошти з продажу. У процесі створення оголошення доступний вибір фонду або конкретного збору, підключеного до системи monobank.

На момент запуску доступні:

  • 1 810 фондів;
  • 2 414 актуальні збори.

Таким чином, monoбазар фактично перетворюється не лише на маркетплейс, а й на інструмент регулярної підтримки благодійних ініціатив.

Цікаве по темі: monobank подвоїв винагороду за запрошення друга

Як працює monoбазар

monoбазар — це розділ у monoмаркеті, де клієнти monobank можуть продавати речі іншим користувачам.

Одна з ключових особливостей сервісу — механіка безпечних розрахунків. Продавець отримує гроші лише після того, як покупець забере товар із пошти.

Якщо під час огляду товар не підходить, гроші автоматично повертаються покупцеві, а посилка — відправнику. Така модель знижує ризики для обох сторін угоди.

Сам розділ Базар розміщений у застосунку під кнопкою Маркету в окремому пункті меню.

Навіщо це monobank і користувачам

Нова функція додає соціальну складову до звичайних продажів. Користувачі можуть не лише позбутися непотрібних речей, а й одночасно підтримати конкретний фонд або збір.

Для monobank це ще один крок у розвитку екосистеми сервісів усередині застосунку, де фінансові інструменти поєднуються з соціальними ініціативами.

Запуск відкритого доступу до благодійних продажів означає, що будь-хто з користувачів monoбазару тепер може долучитися до зборів у форматі продажу власних речей.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Колишній топменеджер monobank розробляє ШІ-застосунок

monobank запустив функцію інвестування

monobank запустив нову функцію

Новини по темі
UPD. НБУ вимагає пояснень від monobank щодо публікації фото клієнтки 12.03.2026

UPD. НБУ вимагає пояснень від monobank щодо публікації фото клієнтки
monobank подвоїв винагороду за запрошення друга 26.02.2026

monobank подвоїв винагороду за запрошення друга
monobank запустив функцію інвестування 09.02.2026

monobank запустив функцію інвестування
Колишній СМО monobank приєднався до нігерійського необанку як співзасновник 30.01.2026

Колишній СМО monobank приєднався до нігерійського необанку як співзасновник
monobank запустив нову функцію 15.01.2026

monobank запустив нову функцію
monobank запустив аналог OLX — monoбазар 08.12.2025

monobank запустив аналог OLX — monoбазар

Вибір редакції
Всі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у лютому 2026 — аналітика
ТОП статей 24.03.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у лютому 2026 — аналітика

 Оголошено переможців ювілейної фінтех-премії PaySpace Magazine Awards 2025
ТОП статей 13.03.2026

Оголошено переможців ювілейної фінтех-премії PaySpace Magazine Awards 2025

Останні новини
Сьогодні  18:10

Що станеться із Землею, якщо Сонце раптово зникне — учені

 Сьогодні  17:00

Українці обрали назву національного ШІ

 Сьогодні  17:00

4 ключові події тижня, які можуть вплинути на крипторинок

 Сьогодні  14:40

Польща побудує електронний бар’єр на кордоні з Україною — медіа

 Сьогодні  13:40

monobank запустив благодійні продажі на monoбазарі

 Сьогодні  12:30

Співвласник Сільпо купує мережу магазинів

 Сьогодні  12:00

Українці платитимуть нові податки: подано законопроєкти

 Всі новини
