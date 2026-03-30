monobank запустив благодійні продажі на monoбазарі

На платформі monoбазар від monobank з’явилася нова функція — користувачі можуть продавати речі на користь фондів та зборів

Про це повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський у своєму Telegram.

Формат «продажу за донат» команда тестувала протягом трьох місяців. Пілот провели разом із бригадою Хартія.За цей час користувачі задонатили 1 738 922 грн.

Найдорожчим лотом стала картина Дмитра Молдованова «З ножами на левів», яку придбали за 80 000 грн. Це один із прикладів того, як звичайні речі або авторські роботи можуть перетворюватися на значні внески для зборів.

Олег Гороховський зазначив, що після тестування функцію вирішили масштабувати й відкрити для всіх користувачів monoбазару.

Можна обрати будь-який фонд або збір

Тепер продавці можуть самостійно визначати, куди підуть кошти з продажу. У процесі створення оголошення доступний вибір фонду або конкретного збору, підключеного до системи monobank.

На момент запуску доступні:

1 810 фондів;

2 414 актуальні збори.

Таким чином, monoбазар фактично перетворюється не лише на маркетплейс, а й на інструмент регулярної підтримки благодійних ініціатив.

Як працює monoбазар

monoбазар — це розділ у monoмаркеті, де клієнти monobank можуть продавати речі іншим користувачам.

Одна з ключових особливостей сервісу — механіка безпечних розрахунків. Продавець отримує гроші лише після того, як покупець забере товар із пошти.

Якщо під час огляду товар не підходить, гроші автоматично повертаються покупцеві, а посилка — відправнику. Така модель знижує ризики для обох сторін угоди.

Сам розділ Базар розміщений у застосунку під кнопкою Маркету в окремому пункті меню.

Навіщо це monobank і користувачам

Нова функція додає соціальну складову до звичайних продажів. Користувачі можуть не лише позбутися непотрібних речей, а й одночасно підтримати конкретний фонд або збір.

Для monobank це ще один крок у розвитку екосистеми сервісів усередині застосунку, де фінансові інструменти поєднуються з соціальними ініціативами.

Запуск відкритого доступу до благодійних продажів означає, що будь-хто з користувачів monoбазару тепер може долучитися до зборів у форматі продажу власних речей.

