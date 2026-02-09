close-btn
PaySpaceMagazine

monobank запустив функцію інвестування

09.02.2026 16:40
Ольга Деркач

Популярний український банк monobank запустив тестову функцію інвестування для валютних Банок

monobank запустив функцію інвестування

Фото: monobank.ua

Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський у своєму Telegram.

За його словами, нова функція дозволяє власникам доларових і єврових Банок отримувати дохід і водночас зберігати повну ліквідність коштів. Щоб увімкнути інвестування, необхідно розмістити у валютній Банці щонайменше $1 100 або €1 100.

Після активації інвестування кошти починають приносити фіксований дохід: 3,7% річних у доларах і 2,8% річних у євро. При цьому користувачі можуть у будь-який момент вивести будь-яку суму — навіть одразу після поповнення Банки. У такому разі дохід не нараховується, але й фінансових втрат немає.

Гороховський пояснив, що «під капотом» цієї функції monobank купує на баланс валютні державні облігації. Саме вони використовуються як інструмент для нарахування доходу за валютними Банками.

Цікаве по темі: monobank запустив нову функцію

Запуск відбувається у тестовому форматі. Після того як інвестування увімкнуть 5 000 користувачів, банк почне формувати чергу з наступних охочих. За словами Гороховського, наразі monobank не має достатнього обсягу валютних ОВДП, щоб задовольнити більший попит.

Водночас він зазначив, що у разі високого інтересу з боку користувачів банк готовий докупити більше облігацій і продовжити розвиток продукту. Подальша доля функції, за словами Гороховського, напряму залежатиме від попиту.

Співзасновник monobank також додав, що схожу модель інвестування раніше бачили у Wise, і закликав користувачів оновити застосунок, щоб нова функція стала доступною.

Нагадаємо, що monobank оголосив про запуск monoбазару — нового розділу на monoмаркеті, де клієнти зможуть продавати свої речі іншим користувачам. По-перше, будь-який товар можна купити частинами. По-друге, продавці вже верифіковані monobank, тож шахрайство «незручне, якщо не сказати, що неможливе». По-третє, кожен продавець може створити власну «вітрину» на Базарі, поділитися посиланням у соцмережах або надіслати друзям, а підписники зможуть бачити, коли з’являються нові позиції.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Міжнародні резерви України оновили історичний максимум — НБУ

Крипторинок втрачає у середньому $20 млрд на день

Українська Preply залучила $150 млн та стала єдинорогом

Рубрики: MonobankБанкиГрошіІнвестиціїНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
google news
Новини по темі
Колишній СМО monobank приєднався до нігерійського необанку як співзасновник 30.01.2026

Колишній СМО monobank приєднався до нігерійського необанку як співзасновник
monobank запустив нову функцію 15.01.2026

monobank запустив нову функцію
monobank запустив аналог OLX — monoбазар 08.12.2025

monobank запустив аналог OLX — monoбазар
monobank запустить систему збору даних про клієнтів Expirenza Business 18.11.2025

monobank запустить систему збору даних про клієнтів Expirenza Business
monobank запустив спільні картки для користувачів 03.11.2025

monobank запустив спільні картки для користувачів
Скільки податків сплатила компанія-розробник monobank у 2025 28.10.2025

Скільки податків сплатила компанія-розробник monobank у 2025
Вибір редакції
Всі
Дія змінює юридичну форму: навіщо це державі та чи є ризики — відповіді експертів
ТОП статей 26.01.2026

Дія змінює юридичну форму: навіщо це державі та чи є ризики — відповіді експертів

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у грудні 2025 — аналітика
ТОП статей 19.01.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у грудні 2025 — аналітика
Останні новини
Сьогодні  18:40

Web Summit Qatar 2026: де формується майбутнє фінтеху

 Сьогодні  17:40

3 фактори, які можуть вплинути на крипторинок цього тижня

 Сьогодні  16:40

monobank запустив функцію інвестування

 Сьогодні  15:40

Пошуковий інтерес до криптовалют в Google біля річного мінімуму

 Сьогодні  13:40

Чому Біткоїн обвалився: три теорії

 Сьогодні  12:30

Київстар анонсував підвищення тарифів: яка буде ціна

 Сьогодні  11:20

Кійосакі відповів на звинувачення в брехні щодо купівлі Біткоїна

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.