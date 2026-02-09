monobank запустив функцію інвестування

Популярний український банк monobank запустив тестову функцію інвестування для валютних Банок

Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський у своєму Telegram.

За його словами, нова функція дозволяє власникам доларових і єврових Банок отримувати дохід і водночас зберігати повну ліквідність коштів. Щоб увімкнути інвестування, необхідно розмістити у валютній Банці щонайменше $1 100 або €1 100.

Після активації інвестування кошти починають приносити фіксований дохід: 3,7% річних у доларах і 2,8% річних у євро. При цьому користувачі можуть у будь-який момент вивести будь-яку суму — навіть одразу після поповнення Банки. У такому разі дохід не нараховується, але й фінансових втрат немає.

Гороховський пояснив, що «під капотом» цієї функції monobank купує на баланс валютні державні облігації. Саме вони використовуються як інструмент для нарахування доходу за валютними Банками.

Запуск відбувається у тестовому форматі. Після того як інвестування увімкнуть 5 000 користувачів, банк почне формувати чергу з наступних охочих. За словами Гороховського, наразі monobank не має достатнього обсягу валютних ОВДП, щоб задовольнити більший попит.

Водночас він зазначив, що у разі високого інтересу з боку користувачів банк готовий докупити більше облігацій і продовжити розвиток продукту. Подальша доля функції, за словами Гороховського, напряму залежатиме від попиту.

Співзасновник monobank також додав, що схожу модель інвестування раніше бачили у Wise, і закликав користувачів оновити застосунок, щоб нова функція стала доступною.

Нагадаємо, що monobank оголосив про запуск monoбазару — нового розділу на monoмаркеті, де клієнти зможуть продавати свої речі іншим користувачам. По-перше, будь-який товар можна купити частинами. По-друге, продавці вже верифіковані monobank, тож шахрайство «незручне, якщо не сказати, що неможливе». По-третє, кожен продавець може створити власну «вітрину» на Базарі, поділитися посиланням у соцмережах або надіслати друзям, а підписники зможуть бачити, коли з’являються нові позиції.

