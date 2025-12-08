close-btn
monobank запустив аналог OLX — monoбазар

08.12.2025 11:20
Ольга Деркач

Популярний український банк monobank оголосив про запуск monoбазару — нового розділу на monoмаркеті, де клієнти зможуть продавати свої речі іншим користувачам

Фото: t.me/OGoMono

За словами співзасновника monobank Олега Гороховського, сервіс поки працює у бета-режимі, а команді важливі відгуки під час тестування. Про це він повідомив у своєму Telegram.

У пості він назвав три ключові переваги продажів через monoбазар. По-перше, будь-який товар можна купити частинами. По-друге, продавці вже верифіковані monobank, тож шахрайство «незручне, якщо не сказати, що неможливе». По-третє, кожен продавець може створити власну «вітрину» на Базарі, поділитися посиланням у соцмережах або надіслати друзям, а підписники зможуть бачити, коли з’являються нові позиції.

Окремо Гороховський звернув увагу на функції, які мають зекономити час користувачам. Зокрема, ШІ у сервісі може допомагати із заповненням довгого опису товару — достатньо кількох слів на кшталт «айфон, 80% батарея, коцаний екран». Також у monoбазарі автоматизували торг: покупець може запропонувати ціну, а продавець — вирішити, чи погоджується, без окремих діалогів.

Цікаве по темі: monobank запустить систему збору даних про клієнтів Expirenza Business

Ще одна заявлена особливість — механіка розрахунків. Продавець отримає гроші лише після того, як покупець забере товар з пошти. Якщо під час огляду товар не підійде, гроші мають автоматично повернутися покупцеві, а посилка — відправнику.

Комісію за продаж на monoбазарі на етапі тестування встановили на рівні 0,1% до 8 січня. Після того, як команда переконається, що все працює коректно, комісія має зрости до 1,9%. Під час купівлі, за словами Гороховського, додатково потрібно оплачувати лише доставку.

Також до 8 січня у monoбазарі можна продати річ на благодійність — для цього передбачений окремий перемикач. У такому разі сума від продажу піде на Хартію, а monobank пообіцяв додати стільки ж від себе. Розділ Базар розміщений під кнопкою Маркету в окремому пункті меню.

