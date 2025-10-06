Компанія-розробник monobank стала єдинорогом

Ukraine-Moldova American Enterprise Fund (UMAEF) інвестував у IT-холдинг «Fintech-IT Group», який розробляє екосистему mono. Оцінка компанії під час угоди перевищила $1 млрд

Таким чином компанія стала першим українським фінтех-єдинорогом. UMAEF — корпорація зі штату Делавер (США), під керівництвом досвідчених американських бізнесменів і під наглядом Держдепартаменту США. Фонд також очолює консорціум приватних інвесторів із США, що інвестують разом з UMAEF, йдеться в пресрелізі.

Fintech-IT Group заснували Олег Гороховський та Михайло Рогальський. До складу входять компанії «Фінтек Бенд», «Кілобайт1024», «Шейк-ту-Пей», «Ей Сі Ді Сі Процессінг» та кілька інших.

Холдинг є постачальником програмного забезпечення для АТ «Універсал Банк» в межах проєкту monobank. Менш ніж за 8 років банк став другим найбільшим в Україні за кількістю платіжних карток фізичних осіб та підприємців. monobank стабільно входить до списку 35 провідних необанків світу за версією CNBC.

Fintech-IT Group також створює і розвиває власні продукти, зокрема:

Base by mono — сервіс монетизації для онлайн-креаторів та блогерів; Loyalty.ai — платформа, яка дозволяє партнерам просувати свої програми лояльності у застосунках банків.

«Цією інвестицією UMAEF розширює існуючий портфель своїх фінтех-проєктів, що реалізуються через u.ventures, інвестуючи у провідну компанію, що була заснована та вибудована українськими підприємцями світового рівня», — сказала Ярослава Джонсон, президентка та головна виконавча директорка UMAEF. — Ця інвестиція повністю відповідає стратегії Фонду: Fintech-IT Group досягає по-справжньому видатних результатів у фінансовому секторі України, і є лідером в технологічних інноваціях та рівні задоволеності клієнтів. Успіх Компанії ще раз підтверджує силу української ІТ-екосистеми, глибину її технічного таланту та креативності».

Олег Гороховський та Михайло Рогальський, співзасновники Fintech-IT Group також прокоментували цю подію.

«Ми вдячні UMAEF за довіру й підтримку. Ми віримо, що їхня участь відкриє перед нами нові горизонти для розробки продуктів і технологій, які принесуть нашим клієнтам ще більше переваг. А головне — це потужний сигнал, що навіть під час великої війни провідний американський інвестор готовий інвестувати в економіку України», — заявили співзасновники Fintech-IT Group.

