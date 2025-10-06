close-btn
Компанія-розробник monobank стала єдинорогом

06.10.2025 14:30
Ольга Деркач

Ukraine-Moldova American Enterprise Fund (UMAEF) інвестував у IT-холдинг «Fintech-IT Group», який розробляє екосистему mono. Оцінка компанії під час угоди перевищила $1 млрд

Фото: monobank.ua

Таким чином компанія стала першим українським фінтех-єдинорогом. UMAEF — корпорація зі штату Делавер (США), під керівництвом досвідчених американських бізнесменів і під наглядом Держдепартаменту США. Фонд також очолює консорціум приватних інвесторів із США, що інвестують разом з UMAEF, йдеться в пресрелізі.

Fintech-IT Group заснували Олег Гороховський та Михайло Рогальський. До складу входять компанії «Фінтек Бенд», «Кілобайт1024», «Шейк-ту-Пей», «Ей Сі Ді Сі Процессінг» та кілька інших.

Холдинг є постачальником програмного забезпечення для АТ «Універсал Банк» в межах проєкту monobank. Менш ніж за 8 років банк став другим найбільшим в Україні за кількістю платіжних карток фізичних осіб та підприємців. monobank стабільно входить до списку 35 провідних необанків світу за версією CNBC.

Fintech-IT Group також створює і розвиває власні продукти, зокрема:

  • market by mono — маркетплейс, що поєднує продавців і покупців;
  • Expirenza — платформа цифровізації оплати, чайових і меню для ресторанів;
  • Base by mono — сервіс монетизації для онлайн-креаторів та блогерів;
  • Loyalty.ai — платформа, яка дозволяє партнерам просувати свої програми лояльності у застосунках банків.

«Цією інвестицією UMAEF розширює існуючий портфель своїх фінтех-проєктів, що реалізуються через u.ventures, інвестуючи у провідну компанію, що була заснована та вибудована українськими підприємцями світового рівня», — сказала Ярослава Джонсон, президентка та головна виконавча директорка UMAEF. — Ця інвестиція повністю відповідає стратегії Фонду: Fintech-IT Group досягає по-справжньому видатних результатів у фінансовому секторі України, і є лідером в технологічних інноваціях та рівні задоволеності клієнтів. Успіх Компанії ще раз підтверджує силу української ІТ-екосистеми, глибину її технічного таланту та креативності».

Олег Гороховський та Михайло Рогальський, співзасновники Fintech-IT Group також прокоментували цю подію.

«Ми вдячні UMAEF за довіру й підтримку. Ми віримо, що їхня участь відкриє перед нами нові горизонти для розробки продуктів і технологій, які принесуть нашим клієнтам ще більше переваг. А головне — це потужний сигнал, що навіть під час великої війни провідний американський інвестор готовий інвестувати в економіку України», — заявили співзасновники Fintech-IT Group.

Рубрики: FinTechMonobankІнвестиціїНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
