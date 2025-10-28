close-btn
Скільки податків сплатила компанія-розробник monobank у 2025

28.10.2025 12:30
Ольга Деркач

Компанії групи Fintech-IT Group, розробника продуктової екосистеми mono, за підсумками 2024 року сплатили до бюджету 1,089 млрд грн податків і зборів, а за перше півріччя 2025 року — 653,435 млн грн

Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Про це повідомили у Fintech-IT Group у межах спецпроєкту Delo.ua «Топ бізнесів, що наповнюють бюджет».

Результати за перше півріччя 2025 року

За січень–червень 2025 року група Fintech-IT Group сплатила 653,435 млн грн національних податків. Із них 327,35 млн грн припадає на податок на прибуток, 67,475 млн грн — на ПДВ, 869 тис. грн — на інші податки й збори. ЄСВ і ПДФО склали 133,52 млн грн, військовий збір — 124,222 млн грн.

Чистий дохід за цей період перевищив 3,3 млрд грн, а частка податкових платежів у структурі витрат сягнула 37%.

Податкові показники за 2024 рік

За рік компанії групи сплатили 735,069 млн грн податку на прибуток, 50,279 млн грн ПДВ і 4,12 млн грн інших національних податків. ЄСВ і ПДФО становили 226,041 млн грн, а військовий збір — 73,936 млн грн.

Цікаве по темі: monobank додав нову функцію у застосунок

Чистий дохід від реалізації за 2024 рік перевищив 6,2 млрд грн, а частка податків у структурі витрат досягла 33%.

Соціальна відповідальність і Клуб білого бізнесу

У Fintech-IT Group наголошують, що стабільно дотримуються принципів соціальної відповідальності та вбачають у сплаті податків внесок у стійкість економіки України. Компанії групи входять до об’єднання платників податків із високим рівнем добровільного дотримання законодавства — Клубу білого бізнесу — і визнані лідерами IT-галузі.

Також компанії групи входять до переліку найбільших платників податків серед резидентів Дія.City.

Інвестиція з оцінкою понад $1 млрд

На початку жовтня Fintech-IT Group оголосила про інвестицію від Ukraine-Moldova American Enterprise Fund (UMAEF) з оцінкою холдингу понад $1 млрд. У компанії вважають це підтвердженням того, що Fintech-IT Group розвивається у правильному напрямку, а також позитивним сигналом для всієї української технологічної галузі.

