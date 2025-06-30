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monobank спростив механізм валютних переказів між родичами

30.06.2025 15:00
Микола Деркач
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У monobank спростили перекази валюти між родичами. Раніше процедура була досить складною, тому нею майже не користувалися

monobank спростив механізм валютних переказів між родичами

Фото: freepik.com

Про це розповів співзасновник банку Олег Гороховський.

«Чи знаєте ви, що валюту можна переказувати, якщо підтвердите, що отримувач ваш родич? Через те, що меню надання документів про родинні зв’язки було занадто складне, мало хто розумів як цим користуватися. Тож ми все оновили і зробили це просто», — зазначив Гороховський.

За його словами, документи про зв’язки першої лінії (ваші батьки, друга половина або діти) передаються прямо в апці, а по всім іншім родичам родинний зв’язок допомагає встановити підтримка.

Тепер, якщо хотіли комусь перекинути валюту — покажіть документ, що ви є родичами.

monobank спростив механізм валютних переказів між родичами

Фото: t.me/OGoMono

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Нагадаємо, що monobank нещодавно запустив власний кваліфікований електронний підпис (КЕП — раніше електронний цифровий підпис) — monoКЕП.

Зробити ключ можна за лічені хвилини, а підписувати — прямо у застосунку. Послуга доступна для бізнесів, фізичних осіб — підприємців і навіть просто фізичних осіб.

Також у monobank зв’явилися зарплатні проєкти, які швидко підключаються та дозволяють людям отримувати заробітну плату на карту monobank. Окрім спрощення отримання зарплати, ви можете безкоштовно знімати її готівкою

Раніше ми писали, що monobank додав авторизацію через Apple ID. Apple ID — це обліковий запис, який забезпечує зручний і безпечний вхід у різні сервіси та застосунки.

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Рубрики: MonobankБанкиГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнології
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