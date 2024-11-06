monobank змінив умови Покупки частинами та Розстрочки

Популярний український банк monobank змінив умови двох своїх послуг — Покупка частинами та Розстрочка

Про це повідомив співзасновник monobank Михайло Рогальський у відео в TikTok.

«У мене для вас гарна новина. В новій версії monobank ці продукти стали ще зручнішими», — сказав Рогальський.

Він наголосив, що раніше було лише 2 опції, як можна було платити за покупку частинами — або чекати автоматичного списанння кожен місяць, або закрити весь залишок одним платежем.

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«Бувають ситуації, коли гроші є зараз, але на всю суму їх не вистачає, а платіж аж через 2 тижні. І ви боїтеся, що ви витратите їх на щось неважливе, — продовжує співзасновник monobank. — Тож тепер ви можете платити будь-яку суму в будь-який час. Хоч по 10 гривень кожен день, хоч на 2 місяці вперед. Робіть так, як вам зручно».

Нагадаємо, що monobank розширить Expirenza на сферу послуг. Олег Гороховський повідомив, що застосунок Expirenza, який дозволяє ознайомитися з меню та здійснити оплату в закладах харчування через QR-код, можливо масштабують на весь сектор послуг.

Раніше ми писали, що monobank додав у застосунок eSIM всіх українських операторів. Відтепер у застосунку monobank можна під’єднати eSIM всіх українських операторів: Київстар, Vodafone та lifecell. За словами Гороховського, з моменту запуску функції eSIM українці під’єднали 323 500 номерів через monobank. Новий номер або тариф можна під’єднати у застосунку в розділі «Ще».

Крім того, 21 жовтня у застосунку monobank з’явився маркетплейс під назвою market by mono.

«Тепер у нас у застосунку, якщо ви перейшли на новий дизайн, з’явилося місце, де ви можете купити гаджети, розумну техніку та ще багато чого від різних продавців, — розповів Михайло Рогальський у відео в TikTok. — Будь-який товар тут можна придбати в «покупку частинами», мінімум на 3 платежі. Зараз у нас є тематичні підбірки та пошук, за допомогою якого ви зможете знайти саме те, що вам потрібно».

За його словами, також із замовленнями з маркету працює служба турботи (підтримки) monobank, якщо щось піде не так, вони допоможуть і вирішать проблеми.

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