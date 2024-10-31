monobank розширить Expirenza на сферу послуг — Гороховський

Співзасновник monobank Олег Гороховський повідомив, що застосунок Expirenza, який дозволяє ознайомитися з меню та здійснити оплату в закладах харчування через QR-код, можливо масштабують на весь сектор послуг

«Ми створювали цей сервіс насамперед для сфери закладів харчування, однак вибір за QR-кодом послуг і подальша оплата може бутизастосована і в інших сферах, наприклад, у СПА або перукарні, просто треба дещо адаптувати під їхню специфіку», — сказав Гороховський.

Аналітика Expirenza by mono показує, що з початку війни кількість закладів харчування, підключених до платформи, збільшилася більш ніж удвічі — з 7420 у січні 2022 року до 16400 у вересні 2024 року. Лідером за темпами зростання стало Яремче: тут кількість закладів зросла на 161% з 2021 до 2024 року, кількість гостей — на 217%, а виручка — на 369%. До п’ятірки міст із найбільшим зростанням також увійшли Кам’янець-Подільський, Мукачево, Ужгород та Івано-Франківськ.

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У прифронтових містах кількість закладів та гостей значно скоротилася. Найбільше падіння зафіксовано у Херсоні, де кількість закладів зменшилася на 78%, кількість відвідувачів — на 81%, а виручка — на 87%. У п’ятірку міст із найбільшим зниженням активності також потрапили Чернігів, Черкаси, Запоріжжя та Харків.

Середній чек в Україні зріс з 522 грн у 2021 році до 643 грн у 2024-му. Станом на вересень 2024 року середній чек у кафе/фастфуді складав 135 грн, а на доставку — 815 грн.

Загалом трендом воєнного часу стало відкриття все більшої частини нових закладів громадського харчування за межами великих міст. Також змінилась тенденція щодо оплат — у 2024 році більше рахунків оплачують жінки, ніж чоловіки. Якщо у 2021 році 59% чеків оплачували чоловіки, то у вересні 2024-го 51% оплат здійснили жінки.

Нагадаємо, що monobank додав у застосунок eSIM всіх українських операторів. Функція підключення eSIM існує в застосунку monobank вже кілька років, однак раніше користувачам були доступні не всі оператори.

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За матеріалами: Інтерфакс.