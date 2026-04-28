На monoбазарі запустили аукціони: як працюють

28.04.2026 14:50
Ольга Деркач

На платформі monoбазар з’явився новий формат продажів — аукціони

Фото: t.me/OGoMono

Про запуск повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський у своєму Telegram.

Механіка максимально проста і знайома за класичними онлайн-аукціонами. Продавець виставляє товар і задає мінімальну ціну, після чого інші користувачі роблять ставки. Торги тривають три дні — переможцем стає той, хто запропонував найвищу суму. Після завершення аукціону продавець відправляє товар, а покупець здійснює оплату.

За словами Гороховського, формат повністю дистанційний і має на меті зробити купівлю та продаж рідкісних або цікавих речей більш інтерактивними. При цьому користувачі можуть обирати, куди спрямувати кошти — залишити собі або використати для благодійності.

Окремо він наголосив на соціальній складовій: усі продажі на користь патронатної служби «Янголів» monobank подвоює до 27 травня. Це означає, що кожна гривня, виручена з таких лотів, фактично перетворюється на дві.

Цікаве по темі: monobank запустив благодійні продажі на monoбазарі

Щоб продемонструвати, як працює новий формат, Гороховський одразу виставив власні лоти. Серед них — фірмовий двосторонній жилет працівника mono з QR-кодами, що відкривають секретний скін, рідкісний рюкзак із патчами, який названо «останнім подібним», а також ексклюзивна залізна банківська картка з номером 0001 і безкоштовним обслуговуванням на два роки, яку він обіцяє вручити особисто.

Таким чином, monoбазар фактично перетворюється на повноцінний майданчик для торгів, де можна не лише купити чи продати речі, а й позмагатися за унікальні лоти.

Нагадаємо, що monobank підвищив бонус за участь у реферальній програмі. Відтепер клієнти, які запрошують друзів оформити картку, отримуватимуть удвічі більшу винагороду. Раніше за відкриття картки за реферальним посиланням обидві сторони отримували по 50 грн. Тепер сума збільшена до 100 грн кожному.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Колишній топменеджер monobank розробляє ШІ-застосунок

monobank запустив функцію інвестування

monobank запустив нову функцію

Новини по темі
Екскерівник monomarket очолив мережу «Цитрус» 02.04.2026

Екскерівник monomarket очолив мережу «Цитрус»
monobank запустив благодійні продажі на monoбазарі 30.03.2026

monobank запустив благодійні продажі на monoбазарі
UPD. НБУ вимагає пояснень від monobank щодо публікації фото клієнтки 12.03.2026

UPD. НБУ вимагає пояснень від monobank щодо публікації фото клієнтки
monobank подвоїв винагороду за запрошення друга 26.02.2026

monobank подвоїв винагороду за запрошення друга
monobank запустив функцію інвестування 09.02.2026

monobank запустив функцію інвестування
Колишній СМО monobank приєднався до нігерійського необанку як співзасновник 30.01.2026

Колишній СМО monobank приєднався до нігерійського необанку як співзасновник

Вибір редакції
PlayCity: як працює регулятор, кого штрафує і чому його критикують
ТОП статей 27.04.2026

PlayCity: як працює регулятор, кого штрафує і чому його критикують

 Продаж PINBank: як працює модель sale of business і чому це важливо для України
ТОП статей 23.04.2026

Продаж PINBank: як працює модель sale of business і чому це важливо для України

Сьогодні  18:20

ПриватБанк спростив податкову звітність для бізнесу

 Сьогодні  16:00

Nova Post запускає доставку у поштомати в Австрії

 Сьогодні  14:50

На monoбазарі запустили аукціони: як працюють

 Сьогодні  13:40

Meta купуватиме електроенергію з космосу

 Сьогодні  12:30

Трамп оновив інвестиційне портфоліо: що змінилося

 Сьогодні  11:20

Нацбанк оновив правила валютних платежів

 Сьогодні  10:10

Якою буде ціна Біткоїна у травні — прогноз де Поппе

 Всі новини
