На monoбазарі запустили аукціони: як працюють

На платформі monoбазар з’явився новий формат продажів — аукціони

Про запуск повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський у своєму Telegram.

Механіка максимально проста і знайома за класичними онлайн-аукціонами. Продавець виставляє товар і задає мінімальну ціну, після чого інші користувачі роблять ставки. Торги тривають три дні — переможцем стає той, хто запропонував найвищу суму. Після завершення аукціону продавець відправляє товар, а покупець здійснює оплату.

За словами Гороховського, формат повністю дистанційний і має на меті зробити купівлю та продаж рідкісних або цікавих речей більш інтерактивними. При цьому користувачі можуть обирати, куди спрямувати кошти — залишити собі або використати для благодійності.

Окремо він наголосив на соціальній складовій: усі продажі на користь патронатної служби «Янголів» monobank подвоює до 27 травня. Це означає, що кожна гривня, виручена з таких лотів, фактично перетворюється на дві.

Щоб продемонструвати, як працює новий формат, Гороховський одразу виставив власні лоти. Серед них — фірмовий двосторонній жилет працівника mono з QR-кодами, що відкривають секретний скін, рідкісний рюкзак із патчами, який названо «останнім подібним», а також ексклюзивна залізна банківська картка з номером 0001 і безкоштовним обслуговуванням на два роки, яку він обіцяє вручити особисто.

Таким чином, monoбазар фактично перетворюється на повноцінний майданчик для торгів, де можна не лише купити чи продати речі, а й позмагатися за унікальні лоти.

Нагадаємо, що monobank підвищив бонус за участь у реферальній програмі. Відтепер клієнти, які запрошують друзів оформити картку, отримуватимуть удвічі більшу винагороду. Раніше за відкриття картки за реферальним посиланням обидві сторони отримували по 50 грн. Тепер сума збільшена до 100 грн кожному.

