26.02.2026 12:30
Ольга Деркач

monobank підвищив бонус за участь у реферальній програмі. Відтепер клієнти, які запрошують друзів оформити картку, отримуватимуть удвічі більшу винагороду

monobank подвоїв винагороду за запрошення друга

Фото: expz.monobank.ua

Про це повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський у своєму Telegram.

Раніше за відкриття картки за реферальним посиланням обидві сторони отримували по 50 грн. Тепер сума збільшена до 100 грн кожному.

«Аж із 2017 року, з моменту релізу, у нас не змінювалася винагорода за запрошеного друга в mono. Тож вирішили, що пора!» — написав Олег Гороховський.

За його словами, умови програми залишаються простими: якщо новий клієнт оформлює картку за реферальним посиланням (його можна знайти в застосунку в розділі «Ще»), і запрошувач, і новий користувач отримують бонус.

«Раніше, якщо хтось відкривав картку за вашим реферальним посиланням (щоб його знайти, натисніть кнопку «Ще»), ви обоє отримували по 50 гривень. Відтепер ми подвоюємо цю винагороду! За запрошення друга в mono ви та він отримаєте по 100 гривень!!!» — зазначив він.

Цікаве по темі: monobank запустив функцію інвестування

Гороховський також пожартував, що з 2017 року знайти нових людей, які ще не мають картки monobank, стало складніше.

«Єдине, що з 2017 року знаходити тих, з ким разом можна так заробити, стало трохи складніше;) І все ж…» — додав він.

Окремо співзасновник банку уточнив, що за його особистим реферальним посиланням новий клієнт може отримати додатковий бонус.

«За моїм посиланням, як і раніше, можна заробити вдвічі більше — свої 100 гривень я також віддаю тому, хто відкриває за ним картку», — написав Олег Гороховський.

Нагадаємо, що monobank розширив можливості оплати за IBAN і додав функцію, яка спрощує введення реквізитів із рахунків та інвойсів. Тепер у розділі платежів за IBAN користувачі можуть завантажити документ із платіжними даними, а вбудований ШІ автоматично знайде потрібні реквізити та підставить їх у платіж.

monobank запустив аналог OLX — monoбазар

monobank запустив спільні картки для користувачів

Скільки податків сплатила компанія-розробник monobank у 2025

