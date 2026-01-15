monobank запустив нову функцію

Популярний український банк monobank розширив можливості оплати за IBAN і додав функцію, яка спрощує введення реквізитів із рахунків та інвойсів

Тепер у розділі платежів за IBAN користувачі можуть завантажити документ із платіжними даними, а вбудований ШІ автоматично знайде потрібні реквізити та підставить їх у платіж. Про це повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський у своєму Telegram.

За словами Гороховського, команда постійно шукає способи зробити платежі зручнішими, і один із типових сценаріїв — коли оплатити потрібно «за реквізитами», але в руках є лише документ із великою кількістю символів, термінів і полів. У таких випадках користувачеві більше не потрібно вручну переносити дані з паперу або файлу в застосунок: достатньо завантажити документ у mono, після чого система спробує самостійно визначити ключову інформацію для оплати. Далі користувачеві залишається перевірити, чи коректно реквізити визначені, і підтвердити платіж.

Функція працює з документами у форматах PDF, PNG та JPEG. Йдеться про завантаження рахунку або інвойсу безпосередньо в платежах за IBAN. Це може бути корисним у випадках, коли реквізити надсилають сканом, фото, файлом із бухгалтерської системи або інвойсом від підрядника чи постачальника.

Цікаве по темі: monobank запустив аналог OLX — monoбазар

Окремо Гороховський нагадав, що в mono вже давно доступний ще один механізм, який допомагає уникати ручного введення: якщо користувач отримав реквізити текстом — наприклад, у повідомленні, листі або чаті — їх можна просто скопіювати та вставити у поле введення. У такому сценарії застосунок також автоматично відділяє реквізити від «не-реквізитів» і підтягує дані для оплати.

У monobank наголошують, що навіть за автоматичного розпізнавання фінальне рішення залишається за користувачем: перед підтвердженням платежу варто звірити витягнуті ШІ дані з документом, щоб уникнути помилок у реквізитах.

