close-btn
PaySpaceMagazine

Колишній СМО monobank приєднався до нігерійського необанку як співзасновник

30.01.2026 12:30
Ольга Деркач

Колишній CMO monobank Анатолій Рогальський оголосив про приєднання до нігерійського фінтех-стартапу jejebank у ролі співзасновника

Колишній СМО monobank приєднався до нігерійського необанку як співзасновник

Фото: uk.wikipedia.org / Silent-ZT, cloudinary.com

Про це він повідомив у своєму LinkedIn.

За словами Рогальського, jejebank має на меті створити простий і доступний фінансовий продукт для одного з найбільших і наймолодших ринків світу. Населення Нігерії перевищує 240 млн людей, що, на його думку, одночасно формує великий масштаб і нагальну потребу в якісних фінансових інструментах.

Він зазначив, що його приваблюють проєкти на ранній стадії розвитку, де рішення не задані наперед і продукт не обмежений попередньою спадщиною. Саме таким він бачить jejebank — новий фінтех із довгостроковими амбіціями та чітким запитом на масовий продукт.

Рогальський підкреслив, що відповідатиме за маркетинг, орієнтований на реальні потреби користувачів, з фокусом на продуктовий підхід, дизайн, бренд, комунікацію, клієнтський досвід і довгострокову релевантність.

Наразі команда вже певний час працює над проєктом. У лютому jejebank планує відкрити перші робочі рахунки для власної команди — це стане першим практичним кроком перед масштабнішим запуском продукту.

Цікаве по темі: monobank запустив нову функцію

Окремо Рогальський зазначив, що бачить цей проєкт як можливість перенести український досвід у фінтеху на ринки, що розвиваються.

Нагадаємо, що у липні 2025 року Анатолій Рогальський залишив посаду директора з маркетингу monobank після восьми років роботи в команді.

Рогальський був частиною команди фактично від старту проєкту у 2017 році, обіймаючи посаду маркетинг-директора з перших місяців запуску. Упродовж п’яти років він формував як бренд, так і тональність комунікації з клієнтами. До приходу в монобанк працював у ПриватБанку як копірайтер, а також у команді ПриватМаркет під керівництвом Дмитра Дубілета.

У межах роботи в monobank Анатолій Рогальський ініціював запуск реферальної програми, яка стала одним із ключових драйверів зростання клієнтської бази. Також він був одним із творців сервісу «Банка», що набув популярності під час повномасштабної війни. У 2021 році його внесли до рейтингу Forbes «30 до 30» як одного з найвпливовіших молодих фахівців у сфері маркетингу.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Скільки б ви заробили, придбавши золотий злиток у 2025 році

Астрономи виявили недалеко від Землі потенційно населену планету

5 криптовалют, на які варто звернути увагу на думку експертів

Рубрики: MonobankБанкиНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
google news
Новини по темі
monobank запустив нову функцію 15.01.2026

monobank запустив нову функцію
monobank запустив аналог OLX — monoбазар 08.12.2025

monobank запустив аналог OLX — monoбазар
monobank запустить систему збору даних про клієнтів Expirenza Business 18.11.2025

monobank запустить систему збору даних про клієнтів Expirenza Business
monobank запустив спільні картки для користувачів 03.11.2025

monobank запустив спільні картки для користувачів
Скільки податків сплатила компанія-розробник monobank у 2025 28.10.2025

Скільки податків сплатила компанія-розробник monobank у 2025
Компанія-розробник monobank стала єдинорогом 06.10.2025

Компанія-розробник monobank стала єдинорогом
Вибір редакції
Всі
Дія змінює юридичну форму: навіщо це державі та чи є ризики — відповіді експертів
ТОП статей 26.01.2026

Дія змінює юридичну форму: навіщо це державі та чи є ризики — відповіді експертів

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у грудні 2025 — аналітика
ТОП статей 19.01.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у грудні 2025 — аналітика
Останні новини
Сьогодні  15:40

RozetkaPay та Вчасно.Каса запустили автоматичну фіскалізацію всіх платежів

 Сьогодні  14:40

Яку суму сплатили до бюджету великі платники податків у 2025 році

 Сьогодні  13:40

АМКУ дозволив Київстару отримати контроль над сервісом Tabletki.ua

 Сьогодні  12:30

Колишній СМО monobank приєднався до нігерійського необанку як співзасновник

 Сьогодні  10:10

Хто з українських банків сплатив найбільше податків у 2025

 29.01.2026  20:40

Скільки б ви заробили, придбавши золотий злиток у 2025 році

 29.01.2026  18:40

Астрономи виявили недалеко від Землі потенційно населену планету

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.