Колишній СМО monobank приєднався до нігерійського необанку як співзасновник

Колишній CMO monobank Анатолій Рогальський оголосив про приєднання до нігерійського фінтех-стартапу jejebank у ролі співзасновника

Про це він повідомив у своєму LinkedIn.

За словами Рогальського, jejebank має на меті створити простий і доступний фінансовий продукт для одного з найбільших і наймолодших ринків світу. Населення Нігерії перевищує 240 млн людей, що, на його думку, одночасно формує великий масштаб і нагальну потребу в якісних фінансових інструментах.

Він зазначив, що його приваблюють проєкти на ранній стадії розвитку, де рішення не задані наперед і продукт не обмежений попередньою спадщиною. Саме таким він бачить jejebank — новий фінтех із довгостроковими амбіціями та чітким запитом на масовий продукт.

Рогальський підкреслив, що відповідатиме за маркетинг, орієнтований на реальні потреби користувачів, з фокусом на продуктовий підхід, дизайн, бренд, комунікацію, клієнтський досвід і довгострокову релевантність.

Наразі команда вже певний час працює над проєктом. У лютому jejebank планує відкрити перші робочі рахунки для власної команди — це стане першим практичним кроком перед масштабнішим запуском продукту.

Окремо Рогальський зазначив, що бачить цей проєкт як можливість перенести український досвід у фінтеху на ринки, що розвиваються.

Нагадаємо, що у липні 2025 року Анатолій Рогальський залишив посаду директора з маркетингу monobank після восьми років роботи в команді.

Рогальський був частиною команди фактично від старту проєкту у 2017 році, обіймаючи посаду маркетинг-директора з перших місяців запуску. Упродовж п’яти років він формував як бренд, так і тональність комунікації з клієнтами. До приходу в монобанк працював у ПриватБанку як копірайтер, а також у команді ПриватМаркет під керівництвом Дмитра Дубілета.

У межах роботи в monobank Анатолій Рогальський ініціював запуск реферальної програми, яка стала одним із ключових драйверів зростання клієнтської бази. Також він був одним із творців сервісу «Банка», що набув популярності під час повномасштабної війни. У 2021 році його внесли до рейтингу Forbes «30 до 30» як одного з найвпливовіших молодих фахівців у сфері маркетингу.

