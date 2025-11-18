monobank запустить систему збору даних про клієнтів Expirenza Business

monobank оголосив про запуск Expirenza Business — нового інструмента для закладів ресторанної сфери, який дає змогу збирати розширені дані про гостей і персонал. Продукт створений на базі платформи Expirenza, а сам monobank працює на банківській ліцензії «Універсал Банку»

Про нові можливості розповів керівник платформи Михайло Селецький під час конференції ресторанних інновацій SALT (СІЛЬ), повідомляє Forbes Україна.

Зазначається, що коли відвідувач сканує QR-код у закладі, ресторан отримує змогу сформувати його профіль — бачити витрати гостя, його вподобання в меню та те, які інші заклади він відвідує. Це перетворює Expirenza Business на інструмент для глибшого аналізу поведінки клієнтів.

Платформа також дає можливість створювати профілі офіціантів. За інформацією компанії, заклади можуть відстежувати розмір чайових, отриманих працівником, а також інші показники його роботи та взаємодії з гостями.

Як повідомляє dev.ua, демоверсія Expirenza Business вже тестується в «Китайському Привіті», «Селямі», мережах Gastrofamily, «Чорноморка» та «Євразія». Сторінка сервісу доступна в App Store.

Читайте також: Скільки податків сплатила компанія-розробник monobank у 2025

Станом на листопад 2025 року до Expirenza підключено близько 3 500 закладів, а приблизно 30 000 офіціантів отримують чайові через платформу, зазначив Селецький. Він наголосив, що інструмент дозволяє ресторанам аналізувати поведінку гостей і покращувати сервіс без порушення законодавства.

У monobank ще торік заявляли про намір розширювати можливості Expirenza. Тоді співзасновник банку Олег Гороховський говорив, що платформа може охопити всю індустрію послуг.

Раніше ми також писали, що monobank запустив спільні картки для користувачів.

«А у нас з’явилися спільні картки! Раніше, якщо у вашій родині спільний бюджет, треба було постійно перекидати один одному гроші або передавати пластикову картку — це трохи бісило (може і не трохи)», — написав Гороховський.

Нагадаємо, що monobank додав нову функцію у застосунок. Тепер можна поскаржитися на Банки. Щоб поскаржитися на Банку треба перейти за посиланням банки, натиснути зверху три крапки і обрати пункт «Поскаржитися на цей збір». Це підкаже monobank, що потрібно уважно перевірити збір.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Компанія-розробник monobank стала єдинорогом

monobank розширив функцію «Термінал у смартфоні»

monobank спростив механізм валютних переказів між родичами