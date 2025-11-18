close-btn
PaySpaceMagazine

monobank запустить систему збору даних про клієнтів Expirenza Business

18.11.2025 19:10
Ольга Деркач

monobank оголосив про запуск Expirenza Business — нового інструмента для закладів ресторанної сфери, який дає змогу збирати розширені дані про гостей і персонал. Продукт створений на базі платформи Expirenza, а сам monobank працює на банківській ліцензії «Універсал Банку»

monobank запустить систему збору даних про клієнтів Expirenza Business

Фото: monobank.ua

Про нові можливості розповів керівник платформи Михайло Селецький під час конференції ресторанних інновацій SALT (СІЛЬ), повідомляє Forbes Україна.

Зазначається, що коли відвідувач сканує QR-код у закладі, ресторан отримує змогу сформувати його профіль — бачити витрати гостя, його вподобання в меню та те, які інші заклади він відвідує. Це перетворює Expirenza Business на інструмент для глибшого аналізу поведінки клієнтів.

Платформа також дає можливість створювати профілі офіціантів. За інформацією компанії, заклади можуть відстежувати розмір чайових, отриманих працівником, а також інші показники його роботи та взаємодії з гостями.

Як повідомляє dev.ua, демоверсія Expirenza Business вже тестується в «Китайському Привіті», «Селямі», мережах Gastrofamily, «Чорноморка» та «Євразія». Сторінка сервісу доступна в App Store.

Читайте також: Скільки податків сплатила компанія-розробник monobank у 2025

Станом на листопад 2025 року до Expirenza підключено близько 3 500 закладів, а приблизно 30 000 офіціантів отримують чайові через платформу, зазначив Селецький. Він наголосив, що інструмент дозволяє ресторанам аналізувати поведінку гостей і покращувати сервіс без порушення законодавства.

У monobank ще торік заявляли про намір розширювати можливості Expirenza. Тоді співзасновник банку Олег Гороховський говорив, що платформа може охопити всю індустрію послуг.

Раніше ми також писали, що monobank запустив спільні картки для користувачів.

«А у нас з’явилися спільні картки! Раніше, якщо у вашій родині спільний бюджет, треба було постійно перекидати один одному гроші або передавати пластикову картку — це трохи бісило (може і не трохи)», — написав Гороховський.

Нагадаємо, що monobank додав нову функцію у застосунок. Тепер можна поскаржитися на Банки. Щоб поскаржитися на Банку треба перейти за посиланням банки, натиснути зверху три крапки і обрати пункт «Поскаржитися на цей збір». Це підкаже monobank, що потрібно уважно перевірити збір.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Компанія-розробник monobank стала єдинорогом

monobank розширив функцію «Термінал у смартфоні»

monobank спростив механізм валютних переказів між родичами

Рубрики: FinTechMonobankБанкиГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнології
google news
Новини по темі
monobank запустив спільні картки для користувачів 03.11.2025

monobank запустив спільні картки для користувачів
Скільки податків сплатила компанія-розробник monobank у 2025 28.10.2025

Скільки податків сплатила компанія-розробник monobank у 2025
Компанія-розробник monobank стала єдинорогом 06.10.2025

Компанія-розробник monobank стала єдинорогом
monobank додав нову функцію у застосунок 10.09.2025

monobank додав нову функцію у застосунок
monobank розширив функцію «Термінал у смартфоні» 22.07.2025

monobank розширив функцію «Термінал у смартфоні»
Monobank почав тестувати вебверсію власного маркетплейса Market 09.07.2025

Monobank почав тестувати вебверсію власного маркетплейса Market
Вибір редакції
Всі
Ювілейна Премія PSM Awards 2025: десять років у центрі фінансових інновацій
ТОП статей 06.11.2025

Ювілейна Премія PSM Awards 2025: десять років у центрі фінансових інновацій

 Що буде з Біткоїном та іншими криптовалютами у листопаді 2025: думки аналітиків
ТОП статей 06.11.2025

Що буде з Біткоїном та іншими криптовалютами у листопаді 2025: думки аналітиків
Останні новини
Сьогодні  19:10

monobank запустить систему збору даних про клієнтів Expirenza Business

 Сьогодні  18:20

У Мрії запустили новий розділ для дітей

 Сьогодні  17:10

Джефф Безос запускає новий ШІ-стартап

 Сьогодні  16:00

Дія.Бізнес запустила нову послугу для підприємців

 Сьогодні  14:50

Mastercard і Polygon замінять адреси криптогаманців простими іменами

 Сьогодні  13:40

Біткоїн обвалився нижче $90 тис.: огляд крипторинку

 Сьогодні  11:20

Криптотрейдер заробив $2,5 млн за три дні: у що інвестував

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.