Кійосакі назвав дату, коли срібло може досягти $200

29.12.2025 14:20
Ольга Деркач

Фінансовий гуру та автор книги «Багатий тато, бідний тато» Роберт Кійосакі вважає, що нинішній імпульс на ринку срібла може зберегтися, а ціна металу здатна досягти позначки $200 у найближчі місяці

Фото: freepik.com, pngwing.com

Кійосакі назвав нещодавнє зростання срібла вище $70 важливою психологічною віхою, однак відкинув думку, що поточні рівні є піком ринку.

На його думку, така динаміка цін свідчить про початок масштабнішого перегляду вартості, зумовленого структурними чинниками, а не короткочасним спекулятивним перегрівом.

Кійосакі зазначив, що срібло все ще має значний потенціал зростання, а діапазон $70–$200 він назвав реалістичним, хоч і доволі агресивним сценарієм на 2026 рік.

«Якщо ви думаєте, що срібло на історичному максимумі — ви запізнилися. Я вважаю, що срібло лише починає зростати, і $70–$200 за срібло може стати реальністю у 2026 році. Є багато причин, чому я кажу, що $200 за срібло можливі», — сказав він.

Інвестор пов’язав такий прогноз із поєднанням довгострокового монетарного тиску, обмежень пропозиції та зростання промислового попиту — тем, які протягом останнього року все більше визначають наратив навколо срібла.

Рекордні максимуми срібла

Його коментарі з’явилися на тлі того, що ціни на срібло досягли нового рекорду — $79. Підтримку ринку забезпечують очікування м’якшої монетарної політики США, стійкий дефіцит пропозиції та розширення застосування срібла у сонячній енергетиці, електроніці та електромобілях.

Цікаве по темі: Кійосакі попереджає про обвал двох секторів через ШІ

Метал також виграв від зростання інтересу інвесторів, які розглядають його як захист від знецінення валют і фіскальної нестабільності.

Кійосакі також згадав власну тривалу історію інвестування в цей метал. Він зазначив, що почав накопичувати срібло ще десятиліття тому, коли ціна була нижчою за $1 за унцію, і продовжує купувати навіть за нинішніх підвищених рівнів.

Він підкреслив, що володіння сріблом для нього — це ставка на довгу дистанцію, а не спроба «вгадати момент». Інвестор наголосив на важливості самостійного аналізу та поступового накопичення активу.

Ризик ринкового обвалу

Визнаючи, що інвестори неминуче припускаються помилок, Кійосакі заявив: активне навчання та власні рішення з часом формують фінансову стійкість і допомагають будувати добробут.

Він також давно попереджає про можливий економічний обвал, але вважає, що ті, хто обирає альтернативи на кшталт срібла, золота та Біткоїна (BTC), мають більше шансів захистити капітал.

Обидва дорогоцінні метали у 2025 році суттєво зросли, і частина учасників ринку попереджає: така динаміка може сигналізувати про посилення економічної напруги, адже інвестори дедалі активніше шукають «тихі гавані».

Джерело: Finbold.

Рубрики: ІнвестиціїСвітНовини
google news
