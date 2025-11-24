Кійосакі попереджає про обвал двох секторів через ШІ

Автор бестселерів та фінансовий експерт Роберт Кійосакі застеріг про руйнівний вплив штучного інтелекту (ШІ) на світову економіку

За словами Кійосакі, автоматизація на основі штучного інтелекту може знищити мільйони робочих місць і запустити серйозні потрясіння на ключових ринках.

Він окремо виділив офісну та житлову нерухомість як найбільш вразливі сектори.

У міру скорочення зайнятості попит на комерційну та житлову нерухомість слабшатиме, що потенційно може спричинити різке падіння вартості об’єктів у США, Європі та Азії.

Автор книги «Багатий тато, бідний тато» також наголосив на інвестиційних можливостях, які можуть виникнути на тлі турбулентності, закликавши інвесторів звернути увагу на дорогоцінні метали та криптовалюти як захист від майбутньої кризи.

Як пережити обвал ринку

На цьому тлі Кійосакі назвав особливо привабливим срібло, яке наразі коштує близько $50. За його прогнозами, ціна може зрости до $70 у короткостроковій перспективі й потенційно до $200 у 2026 році. Захисними активами у період очікуваного спаду він також назвав золото, Біткоїн та Ethereum.

«Штучний інтелект знищить робочі місця, і коли робочі місця обваляться, офісна та житлова нерухомість теж обвалиться. Час купувати більше золота, срібла, Біткоїна та Ethereum. Срібло — найкраще та найдешевше. Сьогодні срібло коштує $50. Я прогнозую, що срібло скоро досягне $70 і, можливо, $200 у 2026 році. Добра новина в тому, що поки мільйони втратять усе… якщо ви підготовлені… цей обвал зробить вас багатшими», — сказав Кійосакі.

Цікаве по темі: ШІ вперше здійснив масштабну кібератаку майже без участі людини

Цікаво, що Кійосакі також наголосив: економічний обвал, про який він попереджав роками, уже настав. Він стверджує, що інвесторам потрібно захищати свої активи й обирати альтернативні інструменти замість фіатних валют, які він називає «фальшивими грошима».

Кійосакі продає Біткоїн

Попри таку позицію, раніше Кійосакі наголошував, що не збирається продавати свої тверді активи. Однак нещодавно він заявив, що продав свою частку в Біткоїні, щоб інвестувати у прибуткові активи.

Загалом інвестор залишається оптимістом щодо криптовалюти та планує продовжувати купувати, прогнозуючи, що ціна Біткоїна може сягнути $1 млн.

Продаж Кійосакі збігся з періодом масштабного відтоку капіталу з Біткоїна, коли його ціна тимчасово опускалася до позначки $80 000. Втім згодом актив відновився і повернувся вище рівня опору $85 000, торгуючись на рівні $87 140 на момент написання.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Україна почала працювати з NVIDIA для розбудови суверенного ШІ

Google створить ШІ-центри в космосі: проєкт Suncatcher

OpenAI запустила GPT 5.1 — нову версію чат-боту

Джерело: Finbold.