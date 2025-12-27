Людям потрібно готуватися до того, що ШІ забере робочі місця — голова Банку Англії

Розвиток штучного інтелекту вже призвів до витіснення значної кількості людей з робочих місць, і цей процес продовжуватиметься, однак водночас ця технологія може стати наступним етапом економічного зростання

В інтерв’ю BBC Radio голова Банку Англії Ендрю Бейлі порівняв ШІ з промисловою революцією, яка «не спричинила масового безробіття, але витіснила людей з робочих місць, і це важливо».

Він продовжив:

«Моє припущення полягає в тому, що, найімовірніше, ШІ матиме подібний ефект. Тож нам потрібно бути до цього готовими, у певному сенсі».

Нещодавнє ринкове опитування, проведене Bloomberg Intelligence, показало, що глобальні банки можуть скоротити до 200 тис. робочих місць упродовж наступних трьох–п’яти років у міру того, як ШІ перебирає на себе завдання, які нині виконують люди.

Керівники банків також відкрито говорять про вплив ШІ на працівників. Зокрема, генеральний директор JPMorgan Джеймі Даймон у жовтні заявив:

«Я не думаю, що людям варто ховати голову в пісок — це вплине на робочі місця… будуть посади, які він ліквідує».

Читайте також: Україна увійшла до списку лідерів з розвитку ШІ

За словами Бейлі, світ має підготуватися до зростання ролі ШІ, забезпечивши «навчання, освіту та навички», які дозволять працівникам здійснити перехід.

«З точки зору його потенціалу для підвищення зростання продуктивності, я вважаю, що він досить значний. Його використовуватимуть по всій економіці. Питання в тому, як швидко це відбудеться. Історія підказує, що на це потрібен певний час», — зазначив голова Bank of England.

Раніше ми писали, що за підтримки NVIDIA, світового лідера у сфері обчислювальної інфраструктури для штучного інтелекту, в Україні стартує спільна ініціатива у галузі ШІ. Її мета — сформувати суверенну AI-екосистему з повною інфраструктурою та сильним кадровим потенціалом. Експертиза компанії має сприяти запуску інноваційних і безпечних сервісів ШІ для державного та оборонного секторів.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Nvidia представила нові відкриті моделі ШІ та набір інструментів Cosmos

Кійосакі попереджає про обвал двох секторів через ШІ

Мінцифри інтегрує голосовий ШІ в Дію

За матеріалами finextra.com.