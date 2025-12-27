close-btn
PaySpaceMagazine

Людям потрібно готуватися до того, що ШІ забере робочі місця — голова Банку Англії

27.12.2025 11:20
Микола Деркач

Розвиток штучного інтелекту вже призвів до витіснення значної кількості людей з робочих місць, і цей процес продовжуватиметься, однак водночас ця технологія може стати наступним етапом економічного зростання

Людям потрібно готуватися до того, що ШІ забере робочі місця — голова Банку Англії

Фото: chatgpt.com

В інтерв’ю BBC Radio голова Банку Англії Ендрю Бейлі порівняв ШІ з промисловою революцією, яка «не спричинила масового безробіття, але витіснила людей з робочих місць, і це важливо».

Він продовжив:

«Моє припущення полягає в тому, що, найімовірніше, ШІ матиме подібний ефект. Тож нам потрібно бути до цього готовими, у певному сенсі».

Нещодавнє ринкове опитування, проведене Bloomberg Intelligence, показало, що глобальні банки можуть скоротити до 200 тис. робочих місць упродовж наступних трьох–п’яти років у міру того, як ШІ перебирає на себе завдання, які нині виконують люди.

Керівники банків також відкрито говорять про вплив ШІ на працівників. Зокрема, генеральний директор JPMorgan Джеймі Даймон у жовтні заявив:

«Я не думаю, що людям варто ховати голову в пісок — це вплине на робочі місця… будуть посади, які він ліквідує».

Читайте також: Україна увійшла до списку лідерів з розвитку ШІ

За словами Бейлі, світ має підготуватися до зростання ролі ШІ, забезпечивши «навчання, освіту та навички», які дозволять працівникам здійснити перехід.

«З точки зору його потенціалу для підвищення зростання продуктивності, я вважаю, що він досить значний. Його використовуватимуть по всій економіці. Питання в тому, як швидко це відбудеться. Історія підказує, що на це потрібен певний час», — зазначив голова Bank of England.

Раніше ми писали, що за підтримки NVIDIA, світового лідера у сфері обчислювальної інфраструктури для штучного інтелекту, в Україні стартує спільна ініціатива у галузі ШІ. Її мета — сформувати суверенну AI-екосистему з повною інфраструктурою та сильним кадровим потенціалом. Експертиза компанії має сприяти запуску інноваційних і безпечних сервісів ШІ для державного та оборонного секторів.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Nvidia представила нові відкриті моделі ШІ та набір інструментів Cosmos

Кійосакі попереджає про обвал двох секторів через ШІ

Мінцифри інтегрує голосовий ШІ в Дію

За матеріалами finextra.com.

Рубрики: АналітикаСвітНовиниТехнологіїШтучний інтелект
google news
Новини по темі
Як Дія руйнує стереотипи про роботу в держсекторі 25.12.2025

Як Дія руйнує стереотипи про роботу в держсекторі
Україна серед лідерів за темпом розвитку ШІ — Федоров 23.12.2025

Україна серед лідерів за темпом розвитку ШІ — Федоров
Скільки могла б коштувати акція OpenAI під час IPO 19.12.2025

Скільки могла б коштувати акція OpenAI під час IPO
OpenAI запустила каталог застосунків у ChatGPT 19.12.2025

OpenAI запустила каталог застосунків у ChatGPT
OpenAI представила нову версію ChatGPT Images 17.12.2025

OpenAI представила нову версію ChatGPT Images
OpenAI представила нову модель ChatGPT 14.12.2025

OpenAI представила нову модель ChatGPT
Вибір редакції
Всі
Оперативна пам’ять і чипи стрімко дорожчають: чому та як це вплине на ринок у 2026 році
ТОП статей 19.12.2025

Оперативна пам’ять і чипи стрімко дорожчають: чому та як це вплине на ринок у 2026 році

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у листопаді 2025 — аналітика
ТОП статей 15.12.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у листопаді 2025 — аналітика
Останні новини
Сьогодні  11:20

Людям потрібно готуватися до того, що ШІ забере робочі місця — голова Банку Англії

 26.12.2025  20:00

Екстремальне падіння рівня кисню «задушить» більшість життя на Землі — учені

 26.12.2025  19:00

Google дозволить користувачам змінювати адресу в Gmail

 26.12.2025  17:00

4 альткоїна дешевші за $0,10, які варто розглянути у 2026

 26.12.2025  16:00

Coinbase запустила універсальний застосунок із соцстрічкою, трейдингом і платежами

 26.12.2025  14:50

Чи очікувати магнітних бур цими вихідними

 26.12.2025  13:40

Як змінився реальний ВВП України у 2025 — Гетманцев

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.