Intel запустила ШІ-бота на базі Microsoft Copilot

Компанія Intel запустила нового асистента на базі штучного інтелекту (ШІ), який компанія назвала Ask Intel

Його створили на базі Microsoft Copilot Studio в межах реорганізації глобальної служби підтримки та зменшення залежності від телефонних звернень. Інструмент уже працює на сайті підтримки Intel і має допомагати відкривати звернення, перевіряти гарантійне покриття, надавати поради з усунення несправностей і, за потреби, передавати питання живим фахівцям.

Запуск Ask Intel відбувся після змін у моделі підтримки компанії: у більшості країн Intel прибрала публічні вхідні телефонні номери для звернень і спрямовує клієнтів та партнерів створювати заявки онлайн. Також Intel припинила прямі взаємодії з підтримкою через окремі соцмережі, зосередивши комунікацію навколо вебсистеми заявок і каналів спільноти.

Асистент, який віцепрезидент Intel Божі Тоні в LinkedIn назвав «одним із перших у своєму роді в напівпровідниковій індустрії», є першим кроком до ширшого підходу, який Intel описує як «digital-first experience». Очікується, що він може проводити користувача через діагностику проблем, створювати або оновлювати сервісні заявки та надавати оновлення щодо їхнього статусу.

На власній сторінці підтримки Intel розмістила дисклеймер: точність відповідей, які генерує асистент, «не може бути гарантована», а сам інструмент може містити баги або неповні функції. Також зазначено, що журнали чатів можуть зберігатися й оброблятися Intel та сторонніми постачальниками послуг відповідно до політики конфіденційності, і можливості відмовитися від цього немає.

Асистента створили на платформі Microsoft Copilot Studio — low-code інструменті для бізнесу, який дає змогу робити кастомні ШІ-агенти, під’єднувати їх до внутрішніх джерел даних і запускати дії в робочих процесах. Microsoft розширює можливості Copilot Studio, додаючи більш автономне виконання завдань, зокрема вміння запускати дії в підключених системах.

Представник Intel заявив, що перша реакція партнерів «була позитивною», а стартові метрики показують зростання задоволеності та покращення показників розв’язання звернень порівняно з попередніми кварталами, хоча конкретних цифр компанія не назвала.

Ask Intel запустили на тлі ширшої реструктуризації Intel, спрямованої на оптимізацію процесів і скорочення витрат у невиробничих підрозділах.

Джерело: Tom’s Hardware.