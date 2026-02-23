close-btn
PaySpaceMagazine

Intel запустила ШІ-бота на базі Microsoft Copilot

23.02.2026 13:10
Ольга Деркач

Компанія Intel запустила нового асистента на базі штучного інтелекту (ШІ), який компанія назвала Ask Intel

Intel запустила ШІ-бота на базі Microsoft Copilot

Фото: unsplash.com

Його створили на базі Microsoft Copilot Studio в межах реорганізації глобальної служби підтримки та зменшення залежності від телефонних звернень. Інструмент уже працює на сайті підтримки Intel і має допомагати відкривати звернення, перевіряти гарантійне покриття, надавати поради з усунення несправностей і, за потреби, передавати питання живим фахівцям.

Запуск Ask Intel відбувся після змін у моделі підтримки компанії: у більшості країн Intel прибрала публічні вхідні телефонні номери для звернень і спрямовує клієнтів та партнерів створювати заявки онлайн. Також Intel припинила прямі взаємодії з підтримкою через окремі соцмережі, зосередивши комунікацію навколо вебсистеми заявок і каналів спільноти.

Асистент, який віцепрезидент Intel Божі Тоні в LinkedIn назвав «одним із перших у своєму роді в напівпровідниковій індустрії», є першим кроком до ширшого підходу, який Intel описує як «digital-first experience». Очікується, що він може проводити користувача через діагностику проблем, створювати або оновлювати сервісні заявки та надавати оновлення щодо їхнього статусу.

Цікаве по темі: Nvidia придбала частку в Intel за $5 млрд

На власній сторінці підтримки Intel розмістила дисклеймер: точність відповідей, які генерує асистент, «не може бути гарантована», а сам інструмент може містити баги або неповні функції. Також зазначено, що журнали чатів можуть зберігатися й оброблятися Intel та сторонніми постачальниками послуг відповідно до політики конфіденційності, і можливості відмовитися від цього немає.

Асистента створили на платформі Microsoft Copilot Studio — low-code інструменті для бізнесу, який дає змогу робити кастомні ШІ-агенти, під’єднувати їх до внутрішніх джерел даних і запускати дії в робочих процесах. Microsoft розширює можливості Copilot Studio, додаючи більш автономне виконання завдань, зокрема вміння запускати дії в підключених системах.

Представник Intel заявив, що перша реакція партнерів «була позитивною», а стартові метрики показують зростання задоволеності та покращення показників розв’язання звернень порівняно з попередніми кварталами, хоча конкретних цифр компанія не назвала.

Ask Intel запустили на тлі ширшої реструктуризації Intel, спрямованої на оптимізацію процесів і скорочення витрат у невиробничих підрозділах.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Як український бізнес переживає війну — Опендатабот

2 криптовалюти, які можуть досягти $100 млрд капіталізації у 2026

OpenAI випускатиме власну техніку на базі ШІ

Джерело: Tom’s Hardware.

Рубрики: СвітНовиниТехнологіїШтучний інтелектIntel
google news
Новини по темі
Nvidia придбала частку в Intel за $5 млрд 30.12.2025

Nvidia придбала частку в Intel за $5 млрд
Скільки б ви отримали, інвестувавши $1000 в Intel на початку 2025 року 19.09.2025

Скільки б ви отримали, інвестувавши $1000 в Intel на початку 2025 року
Nvidia інвестувала $5 млрд у Intel 19.09.2025

Nvidia інвестувала $5 млрд у Intel
Ілон Маск розглядає можливість купівлі Intel 21.01.2025

Ілон Маск розглядає можливість купівлі Intel
Qualcomm хоче придбати компанію Intel: подробиці 23.09.2024

Qualcomm хоче придбати компанію Intel: подробиці
Корпорація Intel може розділитися на 2 компанії: що сталося 10.09.2024

Корпорація Intel може розділитися на 2 компанії: що сталося
Вибір редакції
Всі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у січні 2026 — аналітика
ТОП статей 16.02.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у січні 2026 — аналітика

 Хто сплатив найбільше податків у 2025: огляд у розрізі галузей
ТОП статей 11.02.2026

Хто сплатив найбільше податків у 2025: огляд у розрізі галузей
Останні новини
Сьогодні  21:00

Рієлторський ринок в Україні скоро врегулюють — народна депутатка

 Сьогодні  20:30

Кривавий Місяць вже на підході: коли чекати

 Сьогодні  19:20

Найшвидший обвал Біткоїна закінчився, але найгірше ще попереду

 Сьогодні  18:00

ФОПи звітуватимуть по-новому — Податкова

 Сьогодні  17:20

Інвестори XRP зафіксували рекордні за три роки збитки — що далі

 Сьогодні  16:40

Чому небо блакитне і чи зміниться його колір — учені

 Сьогодні  15:10

4 фактори, які можуть вплинути на крипторинок цього тижня

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.