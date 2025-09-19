Скільки б ви отримали, інвестувавши $1000 в Intel на початку 2025 року

Intel та Nvidia 18 вересня оголосили про партнерство. Компанії працюватимуть над кількома поколіннями спеціалізованих дата-центрових і обчислювальних чипів, створених для підвищення продуктивності у хмарних сервісах, корпоративних рішеннях та споживчих застосунках

У рамках співпраці Nvidia, беззаперечний лідер світового ринку напівпровідників, інвестує в Intel $5 млрд, придбавши її звичайні акції за ціною $23,28 за штуку.

На тлі цієї новини акції Intel підскочили більш ніж на 30%, тоді як Nvidia зросла на 3% — довгоочікуване поліпшення після тижнів невизначеності та суперечок щодо продажів у Китаї.

На момент написання акції INTC торгуються по $31,34, що означає зростання на 54,99% від початку року. Відповідно, інвестиція у $1 000 на старті року зараз принесла б $1 549,90, тобто чистий прибуток $549,90.

«Нова ера обчислень»

Цей крок доповнює хвилю нової підтримки Intel, яка переживала важкі часи. Лише кілька тижнів тому уряд США придбав 10% компанії за майже $9 млрд, а японський SoftBank інвестував $2 млрд.

Цікаве по темі: Ось скільки б ви отримали, якби купили акції Nvidia у 1999 році

Таким чином, угода може повернути Intel у гру після років спроб наздогнати не тільки Nvidia, але й AMD та Broadcom.

«Ця історична співпраця об’єднує ШІ та обчислювальний стек Nvidia з процесорами Intel і широкою x86-екосистемою. Разом ми розширимо наші можливості та закладемо основу для нової ери обчислень», — заявив засновник і CEO Nvidia Дженсен Хуанг.

Втім, пряма участь уряду США свідчить, що йдеться не лише про порятунок Intel, а й про стратегічне завдання — зберегти конкурентоспроможність Америки у сфері штучного інтелекту.

Новий CEO Intel Ліп-Бу Тан, призначений у березні, перед цим стикався з політичним тиском і навіть закликами до відставки через можливі конфлікти інтересів, пов’язані з минулою роботою з китайськими компаніями.

Вдалий момент для Nvidia

Сам Дженсен Хуанг останнім часом став помітною фігурою на заходах адміністрації президента США Дональда Трампа.

17 вересня він побував на державній вечері у Віндзорському замку разом із Трампом та королем Чарльзом ІІІ, де президент США похвалив його за те, що він «завойовує світ».

Під час візиту CEO Nvidia пообіцяв інвестувати понад $14 млрд у розвиток ШІ та інфраструктури дата-центрів у Великій Британії.

Водночас Вашингтон і далі обмежує закордонну діяльність Nvidia: ліцензія на експорт коштувала компанії 15% продажів H20 у Китаї.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

MoneyGram запустив застосунок для переказів на базі стейблкоїнів

Meta представила нові розумні окуляри Ray-Ban: чим особливі та яка ціна

Google запускає протокол для платежів ШІ-агентів

Джерело: Finbold.