close-btn
PaySpaceMagazine

Скільки б ви отримали, інвестувавши $1000 в Intel на початку 2025 року

19.09.2025 16:30
Ольга Деркач

Intel та Nvidia 18 вересня оголосили про партнерство. Компанії працюватимуть над кількома поколіннями спеціалізованих дата-центрових і обчислювальних чипів, створених для підвищення продуктивності у хмарних сервісах, корпоративних рішеннях та споживчих застосунках

Скільки б ви отримали, інвестувавши $1000 в Intel на початку 2025 року

Фото: pexels.com

У рамках співпраці Nvidia, беззаперечний лідер світового ринку напівпровідників, інвестує в Intel $5 млрд, придбавши її звичайні акції за ціною $23,28 за штуку.

На тлі цієї новини акції Intel підскочили більш ніж на 30%, тоді як Nvidia зросла на 3% — довгоочікуване поліпшення після тижнів невизначеності та суперечок щодо продажів у Китаї.

На момент написання акції INTC торгуються по $31,34, що означає зростання на 54,99% від початку року. Відповідно, інвестиція у $1 000 на старті року зараз принесла б $1 549,90, тобто чистий прибуток $549,90.

«Нова ера обчислень»

Цей крок доповнює хвилю нової підтримки Intel, яка переживала важкі часи. Лише кілька тижнів тому уряд США придбав 10% компанії за майже $9 млрд, а японський SoftBank інвестував $2 млрд.

Цікаве по темі: Ось скільки б ви отримали, якби купили акції Nvidia у 1999 році

Таким чином, угода може повернути Intel у гру після років спроб наздогнати не тільки Nvidia, але й AMD та Broadcom.

«Ця історична співпраця об’єднує ШІ та обчислювальний стек Nvidia з процесорами Intel і широкою x86-екосистемою. Разом ми розширимо наші можливості та закладемо основу для нової ери обчислень», — заявив засновник і CEO Nvidia Дженсен Хуанг.

Втім, пряма участь уряду США свідчить, що йдеться не лише про порятунок Intel, а й про стратегічне завдання — зберегти конкурентоспроможність Америки у сфері штучного інтелекту.

Новий CEO Intel Ліп-Бу Тан, призначений у березні, перед цим стикався з політичним тиском і навіть закликами до відставки через можливі конфлікти інтересів, пов’язані з минулою роботою з китайськими компаніями.

Вдалий момент для Nvidia

Сам Дженсен Хуанг останнім часом став помітною фігурою на заходах адміністрації президента США Дональда Трампа.

17 вересня він побував на державній вечері у Віндзорському замку разом із Трампом та королем Чарльзом ІІІ, де президент США похвалив його за те, що він «завойовує світ».

Під час візиту CEO Nvidia пообіцяв інвестувати понад $14 млрд у розвиток ШІ та інфраструктури дата-центрів у Великій Британії.

Водночас Вашингтон і далі обмежує закордонну діяльність Nvidia: ліцензія на експорт коштувала компанії 15% продажів H20 у Китаї.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

MoneyGram запустив застосунок для переказів на базі стейблкоїнів

Meta представила нові розумні окуляри Ray-Ban: чим особливі та яка ціна

Google запускає протокол для платежів ШІ-агентів

Джерело: Finbold.

Рубрики: ІнвестиціїСвітНовиниIntel
google news
Новини по темі
Nvidia інвестувала $5 млрд у Intel 19.09.2025

Nvidia інвестувала $5 млрд у Intel
Ілон Маск розглядає можливість купівлі Intel 21.01.2025

Ілон Маск розглядає можливість купівлі Intel
Qualcomm хоче придбати компанію Intel: подробиці 23.09.2024

Qualcomm хоче придбати компанію Intel: подробиці
Корпорація Intel може розділитися на 2 компанії: що сталося 10.09.2024

Корпорація Intel може розділитися на 2 компанії: що сталося
Intel презентувала новий потужний процесор, який інтегрується в автомобілі 10.08.2024

Intel презентувала новий потужний процесор, який інтегрується в автомобілі
Intel представила процесори нового покоління: чим особливі 09.01.2024

Intel представила процесори нового покоління: чим особливі
Вибір редакції
Всі
Чому крипторинок нестабільний: головні фактори волатильності
ТОП статей 17.09.2025

Чому крипторинок нестабільний: головні фактори волатильності

 Агентська оркестрація: що це та як її можна використати у сфері платежів
ТОП статей 16.09.2025

Агентська оркестрація: що це та як її можна використати у сфері платежів
Останні новини
Сьогодні  18:30

Google додав у Chrome нові ШІ-функції

 Сьогодні  17:30

На Варшавській фондовій біржі з’явився перший у Польщі Біткоїн-ETF

 Сьогодні  16:30

Скільки б ви отримали, інвестувавши $1000 в Intel на початку 2025 року

 Сьогодні  14:30

Київстар підніме вартість деяких тарифів

 Сьогодні  13:30

Скільки грошей заборгували українці та бізнес банкам у 2025 — Опендатабот

 Сьогодні  12:30

Google і PayPal уклали угоду про співпрацю у сфері e-commerce

 Сьогодні  11:20

Nvidia інвестувала $5 млрд у Intel

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.