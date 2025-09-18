Meta представила нові розумні окуляри Ray-Ban: чим особливі та яка ціна

Meta презентувала розумні окуляри Ray-Ban із дисплеєм у правій лінзі для застосунків, сповіщень і навігації. Керуються вони браслетом Meta Neural Band, що реагує на рухи руки та був уперше показаний торік на Connect у межах проєкту Orion

Генеральний директор Meta Марк Цукерберг оголосив про новинку під назвою Meta Ray-Ban Display під час щорічної конференції розробників Meta Connect 2025. Як зазначив Цукерберг, на відміну від Orion цей продукт буде доступний для купівлі вже за кілька тижнів — з 30 вересня .Ціна становитиме $799.

Це чергова спроба Meta створити споживчі розумні окуляри, які зможуть виконувати завдання, що зазвичай робляться на смартфоні. Протягом років компанія була змушена взаємодіяти з користувачами через пристрої конкурентів — Google та Apple. Хоча Meta інвестувала мільярди у VR-шоломи, саме окуляри з елементами штучного інтелекту наразі виглядають найбільш перспективним способом напряму взаємодіяти з користувачами.

Meta Ray-Ban Display мають стати продовженням успіху попередніх Ray-Ban Meta, яких компанія у партнерстві з EssilorLuxottica продала мільйони. Як і попередня модель, новинка оснащена вбудованим AI-асистентом, камерами, динаміками та мікрофонами. Окуляри дозволяють підключатися до хмарних сервісів, отримувати доступ до інтернету та соцмереж.

Дисплей у нових окулярах розширює можливості користувачів: можна відкривати застосунки Meta, як-от Instagram, WhatsApp і Facebook, переглядати маршрути (бачити мінімапу як в іграх) та отримувати миттєвий переклад у режимі реального часу.

Meta Neural Band, який йде в комплекті, зовні нагадує Fitbit без екрана та дозволяє керувати застосунками невеликими рухами руки. За словами Цукерберга, браслет працює до 18 годин без підзарядки та має водозахист.

Пристрій використовує електроміографію (EMG), щоб зчитувати сигнали, які надсилає мозок до руки під час виконання жестів. Meta вважає цей інтерфейс новим способом взаємодії з гаджетами.

Цього тижня у мережу потрапило відео з демонстрацією нових окулярів Meta. Раніше CNBC і Bloomberg повідомляли, що ці окуляри, відомі під внутрішньою кодовою назвою Hypernova, покажуть саме на цьогорічній конференції Connect.

Варто зазначити, що Meta Ray-Ban Display мають значно скромніші можливості, ніж концепт Orion, представлений на Connect 2024. Той прототип був обладнаний AR-лінзами та системою відстеження погляду, тоді як нова модель використовує простіший дисплей. Може пройти ще багато років, перш ніж Meta випустить Orion.

Попри це, компанія прагне випередити конкурентів у сегменті розумних окулярів, першою вивівши на ринок готовий продукт. Однак, найімовірніше, Google та Apple також представлять власні моделі у найближчі роки. Їхні пристрої матимуть значну перевагу завдяки глибокій інтеграції з операційними системами виробників.

За матеріалами techcrunch.com.