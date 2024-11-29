Мінцифри оголосило про співпрацю з Meta у сфері ШІ: що створять

Міністерство цифрової трансформації України розпочинає співробітництво з технологічною корпорацією Meta у новому напрямку — запуск спільних інструментів на базі штучного інтелекту (ШІ)

Про це в Telegram розповів очільник Мінцифри Михайло Федоров після розмови із Маркусом Райнішем, віцепрезидентом із публічної політики Meta в Європі.

Він нагадав, що Україна вже співпрацює з Меta щодо протидії російській пропаганді, захисту українських акаунтів. А тепер розпочинається спільна робота і у сфері штучного інтелекту.

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«Україна до 2030 року має увійти до топ-3 країн світу за розробкою та впровадженням ШІ. Meta може стати ключовим бізнес-партнером у цьому», — зазначає Федоров.

За його словами, Meta вже має чудове open source-рішення — LIama, на основі якого можна створювати багато інноваційних проєктів. І зараз Мінцифри активно працює в цьому напрямку.

Міністр також анонсував запуск АІ Cеnter of Excellence, який має стати ключовим міжнародним хабом для розробки й інтеграції AI-рішень у державні сфери. Однак термінів запровадження нового інструменту він не назвав.

Нагадаємо, українські стартапи, які займаються розробкою штучного інтелекту (ШІ) можуть зареєструватися на Llama Impact Grants.

Програма підтримує стартапи з усього світу, що використовують потужності великої мовної моделі Llama для вирішення викликів у різних сферах — від освіти до державного управління.

Цього року українські розробники вперше долучаться до участі, адже Meta включила Україну до переліку країн-учасниць після звернення Мінцифри.

Також ми писали, що Міністерство цифрової трансформації України спільно з Львівським ІТ Кластером запустили український маркетплейс технологічних компаній — CodeUA.

CodeUA — це B2B-платформа, яка з’єднуватиме іноземних клієнтів з перевіреними українськими технічними підрядниками для реалізації широкого спектра проєктів. Клієнти зможуть замовити послуги з розробки програмного забезпечення, IT-консалтингу, кібербезпеки, Big Data, дизайну, техпідтримки та інших напрямків.

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