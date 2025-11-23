BlackRock продала 10 000 біткоїнів цього тижня

BlackRock, найбільша у світі компанія з управління активами, цього тижня продала 10 000 біткоїнів загальною вартістю близько $900 млн

Останній продаж відбувся у четвер, 20 листопада, і становив приблизно 4 140 BTC — це десь $356 млн, за даними співзасновника трекера HeyApollo ETF Томаса Фарера.

Постійні відпливи збіглися з одним із найрізкіших обвалів цього року. Сукупна капіталізація крипторинку впала на 13% між понеділком, 17 листопада, та п’ятницею, 23 листопада — з $3,25 трлн до $2,83 трлн.

Біткоїн падає до $82 000

Біткоїн зазнав одного з найзначніших ударів, обвалившись до майже $80 тис. у ранкові години п’ятниці — рівнів, яких ринок не бачив із травня. На момент написання ціна піднялася до $82 220, але актив усе ще в мінусі більш ніж 10% за добу.

На ринку посилилися негативні настрої: індекс Fear & Greed опустився до позначки 11 — одного з найгірших значень цього року.

Читайте також: Криптотрейдер заробив $2,5 млн за три дні: у що інвестував

Падіння Біткоїна спричинило ліквідації деривативів на понад $2 млрд. На довгі позиції припало 93% усіх ліквідацій, що лише прискорило вже сталий низхідний імпульс.

Одночасно ставки фінансування знизилися з 0,004% до 0,0025%, сигналізуючи про зменшення апетиту до плеча, тоді як відкриті позиції у ф’ючерсах скоротилися на 6,85% за один день — трейдери масово закривали свої контракти.

Технічна картина теж зруйнована

Флагманська криптовалюта опустилася нижче кількох ключових рівнів, зокрема підтримки бичачого ринку 2025 року на $85 000. Їï 14-денний індекс відносної сили (RSI) впав до 24,7 — це найперепроданіший стан із березня.

Аналітики зараз стежать, чи зможе сильніший долар США та стабілізація прибутковості казначейських облігацій утримати відпливи з ETF.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Кити масово спродують XRP: ціна падає

Що таке стратегія «Buy the Dip» та як її правильно використовувати

Золото демонструє найрізкіше падіння за останні 12 років

За матеріалами finbold.com.