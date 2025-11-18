close-btn
Криптотрейдер заробив $2,5 млн за три дні: у що інвестував

18.11.2025 11:20
Ольга Деркач

Криптовалютний трейдер із адресою гаманця 0xbbc0 проігнорував ведмежі настрої на ринку та заробив понад $2 млн за три дні. Тепер трейдер робить новий сміливий крок, відкриваючи лонг попри нестабільність ринку

Фото: chatgpt.com

Згідно з ончейн-даними, він відкрив 5x лонг на 29,5 млн Starknet (STRK) вартістю приблизно $6,7 млн. Позиція різко зросла та принесла понад $2,5 млн прибутку за три дні — про це свідчать дані Lookonchain, отримані Finbold 17 листопада.

STRK став одним із найпомітніших активів на нинішньому ринку. Зростання інтересу до криптовалют, орієнтованих на приватність, стимулює попит. Starknet отримує вигоду зі своєї технології Zero-Knowledge (ZK) Rollup, яка підвищує пропускну здатність мережі.

Тепер мережа підтримує ончейн-верифікацію zero-knowledge-доказів у стилі Zcash, поєднуючи приватність та масштабованість. До імпульсу також додався запуск ZTARNET — мережі, створеної для об’єднання приватності Zcash (ZEC) із високопродуктивними STARK-доказами Starknet.

Станом на момент написання матеріалу STRK торгувався по $0,2181, просівши більш ніж на 10% за останню добу, але майже подвоївшись за місяць.

Читайте також: Кійосакі розповів, що саме може відновити Біткоїн після падіння

Ставка на HYPE

Замість того щоб зменшити ризики після отримання багатомільйонного прибутку, трейдер вирішив посилити стратегію. Через чотири години після успішної угоди зі STRK він відкрив 10x лонг на 77 598 Hyperliquid (HYPE) загальною вартістю близько $2,98 млн.

Лонг з плечем 10x суттєво збільшує експозицію, залишаючи значно менше простору для цінових корекцій, але дає великий потенціал зростання, якщо імпульс продовжиться.

Прибуток у $2,5 млн і швидкий перехід до великої плечової позиції в HYPE зробили цей гаманець одним із найуважніше відстежуваних серед трейдерів деривативів.

Окремі ончейн-дані свідчать, що позиція в HYPE була відкрита біля позначки $38,12 й уже перебуває у плюсі. Стратегія базується на швидких та агресивних угодах з високим кредитним плечем.

Показово, що майже вся вартість портфеля — близько $7,54 млн — зосереджена в цих перпетуальних ф’ючерсних позиціях, що підкреслює високий апетит трейдера до ризику.

Станом на момент написання матеріалу HYPE торгувався по $38,08, знизившись на 2,5%.

