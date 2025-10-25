close-btn
Світовий борг перевищить рівень після Другої світової до 2029 року

25.10.2025 10:00
Ольга Деркач

Міжнародний валютний фонд (МВФ) повідомив, що світовий державний борг може перевищити 100% світового ВВП до кінця десятиліття — це буде найвищий показник із 1948 року, тобто майже відразу після Другої світової війни

Фото: chatgpt.com

За даними Фонду, витрати на обслуговування боргу зростають і створюють додатковий тиск на державні бюджети, поряд зі збільшенням оборонних витрат і старінням населення. Ці висновки оприлюднено в останньому звіті Fiscal Monitor.

«Виходячи з надто високих дефіцитів і боргів, постійне перевищення видатків над податковими надходженнями штовхатиме борг на все вищі рівні, загрожуючи стійкості й фінансовій стабільності», — зазначили в МВФ.

За оцінками Фонду, глобальний борг може зрости до 123% світового ВВП у 2029 році.

Нещодавно у Вашингтоні (США) відбулися щорічні зустрічі МВФ і Світового банку, де міністри фінансів і керівники центробанків обговорювали можливі політичні рішення для подолання повільного зростання, високої інфляції та бюджетних обмежень.

Цікаве по темі: Світовий борг стрімко зріс на $21 трлн, оновивши рекорд

У звіті наголошується, що період дешевих запозичень, який тривав між світовою фінансовою кризою й пандемією Covid-19, завершився, а вартість обслуговування боргу вже лягає тягарем на державні фінанси.

«Процентні ставки на світових ринках значно зросли, і їхня подальша динаміка залишається дуже невизначеною», — зазначено у звіті.

МВФ також додав, що «значна частка» державних видатків спрямовується на оплату праці — у середньому 25% витрат у розвинених країнах і 28% у країнах, що розвиваються.

«Витрати на пенсії, освіту, охорону здоров’я та заробітні плати мають стійку тенденцію до збереження», — підсумували аналітики Фонду.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України заклав у проєкті держбюджету-2026 рекордний дефіцит і безпрецедентний рівень боргового навантаження. Згідно з пояснювальною запискою, дефіцит держбюджету наступного року очікується на рівні 18,4% ВВП, з яких 17,2% припадає на загальний фонд.

Джерело: Bloomberg.

Рубрики: ГрошіСвітНовини
