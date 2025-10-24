close-btn
НБУ випустив нові пам’ятні монети

24.10.2025 10:20
Ольга Деркач

Національний банк України (НБУ) представив новий набір пам’ятних монет «Мешканці морських глибин», що продовжує популярну серію «Флора і фауна». Цього разу монети присвячені двом символічним представникам морського життя — раку-самітнику та бичку-кругляку, які мешкають у Чорному та Азовському морях

Фото: t.me/nbu_ua

Про це НБУ повідомив у своєму Telegram-каналі.

Чорне й Азовське моря — невід’ємна частина природної спадщини України. Для багатьох українців вони пов’язані з дитячими спогадами, відпустками та унікальними пейзажами — колоритними узбережжями, старовинними маяками, різноманіттям рослин і тваринного світу. Новий набір монет покликаний нагадати про природну цінність цих морів і важливість їхнього збереження.

Дизайн монет

До набору входять дві монети номіналом 5 гривень кожна. На аверсах зображено стилізований контур Чорного та Азовського морів із прилеглою територією України, виконаний у вигляді рельєфних горизонтальних ліній, що нагадують морські хвилі.

Реверси монет присвячені окремо кожному морю.

Монета, що символізує Азовське море, демонструє двох бичків-кругляків у природному середовищі — на піщано-мулистому дні серед кам’янистих уламків і водоростей. Кольоровий друк підкреслює деталі, а на передньому плані зображено кладку ікри, що акцентує увагу на репродуктивній функції виду та його екологічній ролі.

Цікаве по темі: НБУ переглянув облікову ставку

Монета, присвячена Чорному морю, показує рака-самітника на кам’янистому дні з черепашками та уламками мушель, характерними для прибережної зони. Завдяки кольоровому друку образ виглядає максимально реалістично й передає красу підводного світу.

Тираж та продаж

Тираж набору становить до 50 тисяч штук. Монети випущені у сувенірному пакованні, що робить їх цінним придбанням для колекціонерів і поціновувачів нумізматики.

Продаж у фірмовому інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ розпочнеться 28 жовтня 2025 року. Згодом набір також з’явиться у продажу в банках-дистриб’юторах після отримання від Банкнотно-монетного двору. Про початок реалізації кожен із банків повідомить на власному сайті.

Набір «Мешканці морських глибин» не лише має художню та колекційну цінність, а й виконує освітню місію — нагадує про важливість збереження морських екосистем, що є частиною національного природного багатства України.

