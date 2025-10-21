НБУ застосував заходи впливу до двох фінансових компаній

Нацбанк України застосував до двох небанківських фінансових установ заходи впливу у вигляді вимог про вжиття заходів, спрямованих на усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства України

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Зазначається, що до ТОВ «Лайт Фінанс» застосовано захід впливу у зв’язку з неподанням до Національного банку інформації / пояснень / документів та/або їх копій, що запитувалися згідно з вимогою Національного банку, у встановлений у вимозі строк.

Крім того, до ТОВ «Лайт Фінанс» застосовано захід впливу у зв’язку з неподанням до Національного банку звітності за серпень 2025 року у вигляді файлів з показниками звітності через вебпортал Національного банку в строки, визначені в колонці 5 таблиці 3 додатка 5 до Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 25 листопада 2021 року № 123 (зі змінами).

Зазначена установа зобов’язана вжити заходів, спрямованих на усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та привести свою діяльність у відповідність до вимог законодавства України до 10 листопада 2025 року.

Читайте також: Українським банкам може знадобитися докапіталізація — НБУ

До ТОВ «ФК «Авіор» застосовано захід впливу у зв’язку з порушенням пруденційної вимоги щодо дотримання нормативу левериджу [абзац третій підпункту 1 пункту 8 Положення про пруденційні вимоги до фінансових компаній, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 27 грудня 2023 року № 192 (зі змінами)].

Зазначена установа зобов’язана вжити заходів, спрямованих на усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та привести свою діяльність у відповідність до вимог законодавства України до 20 грудня 2025 року.

Рішення про застосування заходів впливу до зазначених вище установ Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 20 жовтня 2025 року.

Відповідно до статті 56 Закону України «Про Національний банк України» прийняті Національним банком адміністративні акти набирають чинності з дня доведення їх до відома зазначених установ у встановленому порядку в один із способів, визначених Законом України «Про адміністративну процедуру». Днем доведення до відома є день надсилання поштою або день надсилання на адресу електронної пошти відповідних установ.

