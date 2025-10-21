Українським банкам може знадобитися докапіталізація — НБУ

Якщо з 2026 року для банків знову встановлять підвищену ставку податку на прибуток у розмірі 50%, окремим державним банкам може знадобитися докапіталізація

Про це представники Нацбанку розповіли у коментарі виданню Економічна правда.

У НБУ зазначають, що таке рішення може негативно вплинути на ліквідність банківського сектора, адже установам доведеться спрямувати значні обсяги коштів на сплату податку. Це створює ризик невиконання програм капіталізації за результатами стрес-тестів 2025 року та регуляторних вимог у межах інтеграції з ЄС.

Регулятор наголошує: підвищена ставка податку здатна підірвати довіру до податкової системи, дестимулювати прозору діяльність банків і спонукати їх до «податкового арбітражу». При цьому очікуваний фіскальний ефект є відносно невеликим — близько 20 млрд грн замість заявлених у законопроєкті 30 млрд грн, адже основну частину прибутків формують саме державні банки, які й так перераховують прибуток державі у вигляді дивідендів.

У НБУ нагадали, що банки вже двічі сплачували підвищений податок: у 2023 році — 77 млрд грн, а у 2024-му — 96 млрд грн, що забезпечило близько третини усіх податкових надходжень.

Також зазначається, що банки могли б забезпечити більші бюджетні надходження, інвестуючи в облігації внутрішньої держпозики (ОВДП), однак підвищена ставка податку унеможливлює реалізацію таких планів.

«Тому Національний банк ініціюватиме подальше обговорення цього питання на всіх рівнях, щоб не допустити повторення помилкових кроків», – пояснили представники Нацбанку.

Наразі ставка податку на прибуток для банків становить 25% (для інших компаній — 18%). Попередні підвищення до 50% у 2023 та 2024 роках ухвалювалися наприкінці року, фактично «заднім числом». Із 2026 року голова податкового комітету Ради Данило Гетманцев пропонує втретє підвищити ставку, цього разу — із дотриманням строків.

