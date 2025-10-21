close-btn
PaySpaceMagazine

Українським банкам може знадобитися докапіталізація — НБУ

21.10.2025 15:20
Микола Деркач

Якщо з 2026 року для банків знову встановлять підвищену ставку податку на прибуток у розмірі 50%, окремим державним банкам може знадобитися докапіталізація

Українським банкам може знадобитися докапіталізація — НБУ

Фото: bank.gov.ua

Про це представники Нацбанку розповіли у коментарі виданню Економічна правда.

У НБУ зазначають, що таке рішення може негативно вплинути на ліквідність банківського сектора, адже установам доведеться спрямувати значні обсяги коштів на сплату податку. Це створює ризик невиконання програм капіталізації за результатами стрес-тестів 2025 року та регуляторних вимог у межах інтеграції з ЄС.

Регулятор наголошує: підвищена ставка податку здатна підірвати довіру до податкової системи, дестимулювати прозору діяльність банків і спонукати їх до «податкового арбітражу». При цьому очікуваний фіскальний ефект є відносно невеликим — близько 20 млрд грн замість заявлених у законопроєкті 30 млрд грн, адже основну частину прибутків формують саме державні банки, які й так перераховують прибуток державі у вигляді дивідендів.

У НБУ нагадали, що банки вже двічі сплачували підвищений податок: у 2023 році — 77 млрд грн, а у 2024-му — 96 млрд грн, що забезпечило близько третини усіх податкових надходжень.

Читайте також: Скільки податків сплатили резиденти Дія.City з моменту запуску простору

Також зазначається, що банки могли б забезпечити більші бюджетні надходження, інвестуючи в облігації внутрішньої держпозики (ОВДП), однак підвищена ставка податку унеможливлює реалізацію таких планів.

«Тому Національний банк ініціюватиме подальше обговорення цього питання на всіх рівнях, щоб не допустити повторення помилкових кроків», – пояснили представники Нацбанку.

Наразі ставка податку на прибуток для банків становить 25% (для інших компаній — 18%). Попередні підвищення до 50% у 2023 та 2024 роках ухвалювалися наприкінці року, фактично «заднім числом». Із 2026 року голова податкового комітету Ради Данило Гетманцев пропонує втретє підвищити ставку, цього разу — із дотриманням строків.

Також раніше ми писали, що за січень – вересень 2025 року до загального фонду державного бюджету надійшло 129,5 млрд грн акцизного податку з вироблених в Україні та ввезених на митну територію України підакцизних товарів.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Скільки грошей задекларували українці у 2025: огляд

Ukrainian CFO Forum 2025 — стратегічна платформа для фінансових лідерів України

Скільки заробляють найпопулярніші блогери світу

Рубрики: БанкиНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніПодатковаНБУ
google news
Новини по темі
ЄБРР підтримає Укрексімбанк у видачі €200 млн кредитів бізнесу 21.10.2025

ЄБРР підтримає Укрексімбанк у видачі €200 млн кредитів бізнесу
Рада прийняла за основу законопроєкт про додаткове оподаткування банків 21.10.2025

Рада прийняла за основу законопроєкт про додаткове оподаткування банків
Кредити для ФОП від ПУМБ стають доступні у Checkbox 20.10.2025

Кредити для ФОП від ПУМБ стають доступні у Checkbox
У яких банках найвищі відсотки за депозитами 17.10.2025

У яких банках найвищі відсотки за депозитами
JPMorgan запустить торгівлю криптовалютами 14.10.2025

JPMorgan запустить торгівлю криптовалютами
НБУ змінює вимоги до резервів банків 14.10.2025

НБУ змінює вимоги до резервів банків
Вибір редакції
Всі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у вересні 2025 — аналітика
ТОП статей 14.10.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у вересні 2025 — аналітика

 Де шукати гроші для стартапу: огляд венчурних фондів, відкритих для українців
ТОП статей 08.10.2025

Де шукати гроші для стартапу: огляд венчурних фондів, відкритих для українців
Останні новини
Сьогодні  20:30

ЄБРР підтримає Укрексімбанк у видачі €200 млн кредитів бізнесу

 Сьогодні  20:00

Чи повинні мобілізовані ФОП сплачувати податки: на що звернути увагу

 Сьогодні  19:30

Рада прийняла за основу законопроєкт про додаткове оподаткування банків

 Сьогодні  19:00

Названо найбільший ризик для Біткоїна

 Сьогодні  18:30

НБУ застосував заходи впливу до двох фінансових компаній

 Сьогодні  17:20

Суперкомп’ютер NASA зробив моторошне передбачення про кінець світу

 Сьогодні  16:40

Українська Vchasno Group інвестувала $1 млн в узбекистанський стартап

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.